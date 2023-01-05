美國太空總署署長納爾遜日前聲稱，美中正處於太空競賽，又將中國在南海的軍事擴張，與探月計劃相提並論，指中國可能會霸佔月面資源最豐富的地區，甚至阻止美國進入。這分明又是「中國威脅論」的老調，沒有甚麼新意，但從另一個角度看，這也說明中國太空科技發展迅速，儼然有後來居上之勢，否則老美不會如此緊張。

今次已不是納爾遜第一次發表類似言論，他之前也曾宣稱中國太空計劃是一個軍事計劃，很可能佔領月球云云。這種以己度人的心態，恰恰反映美國自己謀求稱霸太空，企圖將月球甚至整個太空據為己有，他們不斷渲染所謂的中國太空威脅，只是為了混淆視線，掩人耳目。早前美國推動聯合國通過「禁止反衞星試驗」決議草案，表面上是為了維護太空安全，實際上是禁止其他國家從事反衞星和反彈道導彈的試驗，因為美國早就完成相關試驗，而且建立了完善的彈道導彈防禦系統。

只許自己放火，不許別人點燈，站在道德高地阻止其他國家發展，正是美國維持霸權的慣用伎倆。這些年美國太空總署由於經費不足等原因，發展載人航天計劃停滯不前。反觀中國發展迅速，不僅已成功建立太空站，去年更提出載人登月、空間運輸、基礎設施和空間治理等一系列發展藍圖。在這種情況下，老美焦慮不安是可以理解的，但他們將中國探月計劃與南海問題相提並論，顯然是九唔搭八。中國維護南海主權是天經地義的事，而發展航天科技則是為了和平利用外太空，滿足國家經濟、社會、科技和安全等正當需求，兩者性質完全不同。老美聲稱中國可能佔領月球，其實是賊喊捉賊，企圖佔領月球的正是美國，他們稱霸世界猶不滿足，還想稱霸太空。

最卑鄙的是，美國為了阻止中國發展航天科技，一直不斷設置障礙，去年更將7間中國航天機構列入管制清單，理由是其活動違背美國國家安全和外交政策利益。老美動不動就搬出國家安全的理由，說穿了就是因為缺乏底氣，對自己沒有信心。正如他們不擇手段打壓華為一樣，根本與國家安全無關，而是華為在5G等領域已超越美國。

試想想，美國出動國家力量，並糾集盟友一起圍堵，尚且無法擊垮華為這家民營企業，想阻止中國發展航天科技和登月計劃，豈不是癡人說夢？