中港本月8日通關，民間卻是未通關先淆底。由於內地疫情熾熱，市民擔心通關後會令疫情進一步升溫，紛紛四出撲藥。現時必理痛在全港已經斷市，即使藥房有貨也以超高價出售牟利；其他撲熱息痛藥物同樣買少見少。難為高官一味強調本港藥物供應充足，但如果供應充足只限於公院或私家醫生，一般市民連買「看門口藥」也不可得，這便不啻是「何不食肉糜」的廢話。

市民的擔心絕非杞人憂天。根據歷屆特區政府往績，高官應對突發情況從來都是猝不及防，手忙腳亂。單是抗疫3年，由口罩到防疫物資再到成藥，無一不是搞到市民爭崩頭，一殼眼淚。當內地通報本月8日中港通關之際，港府又是慢了幾拍，特首李家超還揚言香港只會以本月中通關為目標，直到日前才急急改口。

大家都明白，通不通關、何時通關不是港府說了算，而是由阿爺決定，但事前準備愈匆忙，令人對港府愈無信心。醫療衞生界議員林哲玄指出，私家診所不缺止痛退燒藥，只是市民難以在市面買到藥物，形容現時缺乏的不是藥物而是信心，可謂一語中的！市民就是對港府沒有信心，才會出現一浪又一浪的盲搶潮，林鄭時期甚至連廁紙都被市民搶購一空。現在更逢中港事隔3年再度通關，倒瀉籮蟹一幕會否重現，市民心中有數。從「盲搶藥」已可知道，市民對政府投下的是不信任票。

本欄多次提醒，中港通關絕對是好事，但港府必須做好萬全準備，千萬不要將好事變壞事。醫衞局局長一味強調公院以服務港人為優先，對非香港居民會收足全費，但內地人走數嚴重，醫管局過去5年已被拖欠5.5億元醫療費用，高收費未必有用。如果當局只有這一招應對中港通關引爆的疫情，怎麼可能叫人有信心？