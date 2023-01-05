中港兩地通關在即，或許是特區政府急於「谷針」，想更多市民打第3、第4針新冠疫苗，因而將接種新冠疫苗的整個過程似乎都簡化，變得有點輕率、兒戲。筆者跟大部分市民一樣，早前有不止一次注射疫苗的經驗，過去衞生部門認真而嚴謹，打針前多重核對身份，接種後又一定要求你休息15分鐘，以觀察身體反應，如今這些步驟大抵上都縮短了。

本人日前到注射站多打一針疫苗，由踏入該站起計，直至打完離開，竟然只用了4分鐘。4分鐘時間包括核對身份、排隊等候、注射疫苗，以至編印出接種證明書。平情而論，醫護人員也曾說，如果我覺得有需要，可以到觀察站坐15分鐘，但觀察站跟注射站根本不在同一處地方。以當日的例子，我必須先離開注射站，再在街外步行不少於100米，進入另一處地方，那裏才是觀察站。這100米的路途，不見到有醫護人員看顧着，你自己走就是，如果有老人家中途覺得不適，恐怕也未必有人會即時知道。

況且，醫護人員只是隨口叫打針者可以去觀察站，既然並非強迫，大部分人包括筆者在內，當日便沒有到觀察站去。在下尚未到「七老八十」，打疫苗後逕直離去或許還可以，但如果是耄耋長者，政府部門又如此大意，一旦出了差錯，又如何對得住那些老人家呢？

衞生部門可能認為大部分市民已經有注射新冠疫苗的經驗，故不必太擔心打針後的副作用，但事實上卻不能如此輕忽。幾天前，筆者約同一批舊學生登高，其中一位年僅30多歲的，便因為打了「二價疫苗」，連續幾天在家昏睡，就連登高的活動也無法成行。年富力強者尚且有如此反應，政府對待年老的接種者，能不慎哉？