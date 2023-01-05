如果要做「2022年怪事回顧」專題，北韓無人機闖入南韓領空，南韓竟招架不來的新聞，必然榜上有名。南韓領空莫非是無掩雞籠？南韓軍隊沒能把可疑飛行物擊落，難道是希望用愛感動來犯之人，在搞「愛的迫降」？凡此種種，無不透着詭異。

要知道，現在不是三八線板門店南韓上空一帶，出現來自北韓的無人機表演，而是據南韓宣稱，偵測到5架北韓小型無人機越境。韓聯社引述消息指，無人機可能曾飛至首爾市南部，拍攝龍山總統府一帶，雖然南韓軍方事後強調無人機並未進入總統府一帶禁飛區，但以北韓無人機進入南韓領空據報長達7小時，南韓派出戰機升空打算將之擊落，卻又鬧出戰機先行墜地失事的意外，在在讓人感到啼笑皆非。

本來照上述牌面來看，南韓軍方的確很一無是處，然而，南韓總統尹錫悅事後說「我想我們的人民見證了究竟有多危險」，並指政府之前已有計劃成立無人機部隊，監視和偵察北韓主要軍事設施，嘗試說服國會增加這方面的預算。不過，國會早前審批國防預算時，將應對無人機挑釁的預算削減一半。此話一說出來，有沒有人把心一橫來一記順水推舟呢？便成為了是次無人機表演的看點了。

金正恩去年曾揚言「全殲」尹錫悅政權及其軍隊，尹錫悅雖擺出無懼姿態，但誰敢寫包單金正恩不會說得出做得到呢？1968年，31名北韓特種部隊人員越過軍事分界線，潛入南韓準備刺殺時任總統朴正熙。當部隊掩至距離青瓦台主體建築不遠處，被一名南韓警察撞破，並驚動了現場軍警，雙方爆發激烈槍戰，多名北韓特種部隊人員喪命，這才救了朴正熙一命。時至今日，人員流動更趨頻繁，豈止要加強國防，就連總統安全也要多加注意。