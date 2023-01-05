疫情肆虐3年，去年全球疫情反覆，地緣局勢緊張，高息及高通脹並行，外圍拖累本港經濟料現3.2%負增長。踏入2023年，全球逐步復常。

特首李家超日前發布新年賀詞，表示香港經濟活動將快速恢復，預期消費需求會上升很多，各行各業對前景感到樂觀，正是增聘人手、捕捉經濟復甦的良機。香港直接參與內地龐大市場，又與世界接軌，將再次於國際舞台上發光發亮。

內地復常步伐加快，消費活動有望陰霾消散並於稍後顯著反彈，分析師預期內地今年經濟增長由去年約3%回升至5%水平。而內地與香港通關在即，人流物流資金流融會貫通，不論外貿出口、內部經濟等環節將全面復常，經濟表現回穩，失業率將進一步下降。受惠於與內地通關，香港經濟正迎來全新景象，本港的商家均積極部署，迎接內地遊客重臨。

然而，香港經濟回穩看到曙光之際，亦遇到多重危機。英國柯林斯詞典去年選出「Permacrisis」作最具代表性的詞彙，即「由一系列災難事件導致的長時期不穩定與不安全」。俄烏戰爭持續，各國以高利率應對通脹，世界經濟2023年可能陷入衰退，對內地及本港的外貿經濟構成壓力。

本港重啟經濟亦困難重重，航空、交通、旅遊及酒店業等面對人手不足及資金鏈問題，短期內難以恢復疫前服務水平，單酒店業就較疫前缺少三成人手，旅遊業更少近半人手。人手不足加上兩電大幅加價，對中小企無疑是百上加斤。香港幸好有祖國作最強後盾，有序恢復通關將有助吸引資金及人才。政府必須出力支援各行各業重啟，把握本港獨特優勢，融入國家發展大局，帶動全面經濟復甦。