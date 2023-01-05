2023/24年度港府財政預算案將在下月發表，財政司司長一再呼籲市民盡快提交意見要求，又網誌又政府頻道電視廣告。對此，借歌神許冠傑之金口，唱支膾炙人口的《加價熱潮》給財爺細心欣賞：「你怕，我怕，個個怕！煙加，酒加，屋租加！巴士加，的士加……糖又加，鹽又加！成日咁加任佢話！」

歌神唱出了全港百姓踏入2023年即迎來一片加風的不滿和憤怒，為升斗市民盡訴心中情。港燈和中電帶頭按年加逾四成半及近兩成，兩隻電老虎飛擒大咬，帶動百物飛升，有甚麼不加？平民快餐麥記加3%，房委會189個停車場加價，巴士、的士、天星小輪接踵提出申請加價；其他消費申請也好，不申請也罷，有理無理一於照加。歌迷話只有人工冇得加，最低工資便4年冇加！

歌神為百姓怒斥政府為甚麼畀壟斷財團「榨到盡」、「趕到絕」？歌云：「全部要加慘到極，拖累全家，靠份糧點夠食，卒之榨到豉油都冇滴……無盡咁加趕到絕！」中國古訓，「國以民為本，民以食為天」，倘政府不能遏止壟斷財團「無盡咁加趕到絕」，令民不聊生，最終政府也必「盡」和「絕」，是屢試不爽的管治失敗教訓。

基於對愛國者治港產生的特區政府珍惜和愛護之情，謹奉四字送財爺認真考慮，望採納：一曰「閂」，即閂每年12.5億元浪費於假難民身上的大水喉，全數撥歸助弱勢社群紓困。二曰「賑」，開倉派米，再派消費券，再給貧困、長者、傷殘等弱勢社群「出雙糧」，紓緩「加風」困境。三曰「停」，暫停政府所有加費、加價、加租、加稅、加差餉舉措，帶頭促社會復常。四曰「遏」，透過公權力遏止加風，速訂計劃和時間表取締壟斷吸血手段。