英國柯林斯詞典選出Permacrisis（長期危機）為年度字，呢個字近兩年頻頻出現，由permanent（永遠）和crisis（危機）合併而成，意思係長期不穩定和不安全。老朽覺得好應景，疫慌3年，當一個史無前例嘅衝擊快要結束，人們彷彿看到曙光，另一個動盪便接着發生。

各位，去年發布嘅《世界精神病學協會抑鬱症重大報告》顯示，喺中低收入國家，有80%至90%嘅抑鬱症患者未得到診斷和治療。有報道指，作為全人類嘅健康危機，新冠疫情也在惡化這種趨勢。內地中科院院士、精神病學與臨床心理學家陸林曾指出，自新冠疫情發生以來，全球已新增超過7,000萬抑鬱症患者、9,000萬焦慮症患者和數以億計嘅失眠症患者。新冠疫情對人類精神健康嘅影響，可能至少持續20年。

學者之論，吾人不必盡信，大可作為參考。之不過，醫學界公認嘅係，抑鬱症已躍居為僅次於癌症嘅第二大健康殺手，也是誘發自殺和自殘嘅首要因素。

呢，踏入2023年，世界並沒有甚麼新氣象，反之，俄烏戰事有升級迹象；朝鮮半島核危機亦持續升溫，北韓領袖金正恩揚言幾何級數增加核彈數量，南韓聯合參謀本部則宣布設立核大殺傷力武器應對本部，負責反制北韓核武、導彈及大殺傷力武器等。

新一年見唔到美景良辰，經濟開局難，復常舉步艱，民生又怎會好過？睇吓英國鐵路工人罷工，揚言如果政府和資方無法提出畀佢哋滿意嘅薪資方案，罷工活動或延續到5月，英國政府只呼籲人們非必要咪出行！至於英國流感及新冠個案均大增，急症室爆煲，數以萬計病人要等超過12小時才得到治療，部分地區呼籲人們非必要不要去急症室！阿哥，難道愁困家中等運到？