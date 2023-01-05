二十大之後的人事新布局繼續調整，一批辦公室主任最近走馬上任，如新進政治局委員王毅卸任外交部長，正是接任中央外事辦主任；原中聯部部長宋濤，出任中央台辦主任，67歲的宋濤此次接掌台辦後，3月兩會晉升副國級已無懸念。

「辦公室」做大做強，是近些年中國政界權力架構重塑的重要體現。一是大量組建新的辦公室，掌控實權部門；二是辦公室普遍升格、高配，抬升權威；三是辦公室機構實體化、權力擴張；四是多個辦公室從政府系統劃轉黨務系統，加強黨務集權。可以說，既有增量措施，又有存量調整。

在增量方面，中央深改辦、國安辦、依法治國辦、軍民融合辦、空管辦、審計辦、網信辦等陸續組建，大部分都由副國級以上領導人兼任，如政治局委員裏，中辦主任兼任國安辦主任；深改辦、軍民融合辦甚至由正國級常委兼任辦公室主任，共同輔佐中樞。

中央財辦、外辦、港澳辦等則陸續高配。財辦在上世紀80年代成立後，辦公室主任長期是普通正部級幹部，且兼任發改委副主任，地位低於發改委主任，角色側重黨政系統在財經方面的協調。十九大之後，財辦主任劉鶴晉級政治局委員、副總理，轉而成為發改委的頂頭上司。

外辦在80年代成立之初只是副部級機構，1991年升格為正部級，外辦主任兼任外交部副部長。2008年後，外辦主任由分管外交的國務委員兼任。十九大後外辦主任與財辦主任一樣，首次躋身政治局。而港澳辦主任在2010年後成為普通正部級幹部，2020年後重新升格由全國政協副主席兼任。此次宋濤出任台辦主任，台辦有望將與港澳辦看齊，高配副國級領導。

與此同時，多個辦公室從國務院系統劃歸黨務系統。國務院僑辦、國務院新聞辦撤銷班子，職能和隊伍併入統戰部、宣傳部，只保留牌子。中央港澳工作領導小組辦公室成立後，國務院港澳辦實質上也轉隸黨務系統，與中央台辦、國台辦「一套班子、兩塊牌子」的模式相同。中央依法治國辦、中央審計辦、中央退役軍人事務工作領導小組辦公室等，分別將機構設在司法部、審計署、退役軍人部，實際上亦是由黨務系統領導。中央機構編制委員會過往幾十年都由國務院總理領銜，如今也升格為最高領導掛帥。

總體來說，在「中字頭」辦公室不斷膨脹、強化集中統一領導的同時，國務院系統原有的「國字號」辦公室實際上已經清零，只剩下空殼名義。這是權力深度的洗牌一個突出縮影。中南海內，權力盡歸「南院」，「北院」幾成閒曹。原本側重幕後決策輔助的財辦，作為協調機構的空管辦等，都紛紛走上一線前台。本來的辦事機構名義的辦公室，卻成為中央系統設置數量最多的機構，成為各領域的領導者，深刻改變了施政流程模式。