娛圈單打：演技輾壓前夫　喬妹做齣好戲

韓流天后宋慧喬自與宋仲基離婚後頭頭碰着黑，既被指為離婚過失方，劇集收視又未如理想，演技更被評為十年如一日，只重靚樣，毫無突破。反觀前夫事業愛情兩得意，《財閥家的小兒子》破盡收視紀錄，與英國女友更是愛得高調。有比較有傷害，喬妹彷彿變成枯萎的花朵，唧都唔笑。

沉寂多時，萬眾期待的新劇《黑暗榮耀》終於在Netflix上架，結果不看不知道，一看嚇一跳！大家從來沒有想過，過去獨沽一味只演愛情劇的喬妹，竟然可以放下美麗形象，演活一個自高中開始遭校園霸凌的弱女子，苦心孤詣十多年策劃完美復仇大計。她在劇中容顏憔悴，神情冷漠，偶爾在眉宇間閃出狠勁，令觀眾耳目一新。新劇上架後好評如潮，許多人都是一口氣追完上半部8集並高呼吊癮，希望下半部快點上架。

相對於宋仲基在《財》劇被嘲為「全劇一個抿嘴表情」，喬妹的表現明顯亮眼得多、有層次得多，相信再也無人會說她只是個花瓶。而有金牌編劇之稱的金恩淑，今次也交出亮眼成績，不再一味埕埕塔塔，直接揭露人性本惡。看見少女版喬妹慘遭同窗變態虐待，遍體鱗傷，真是我見猶憐。

喬妹劇中搭檔年下男、小14歲的李到晛，未開播先挨批，現在卻證明二人合作很有化學作用，為暗黑的劇情帶來一抹淡淡的浪漫。李到晛看見喬妹滿身傷痕，難過落淚，答應和她一起「跳行刑舞」、當其「劊子手」，觀眾也為之動容。儘管此劇有一點《后翼棄兵》和《白夜行》的影子，但依然無阻其成為今年最好睇的韓劇。