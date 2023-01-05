世界視線：波蘭烏克蘭世仇　合作底下存暗湧

烏克蘭政權在東歐的政治支持有限，波羅的海三國均屬小國，作用有限，主力是波蘭，但烏克蘭與波蘭歷史上存在矛盾。

波蘭與烏克蘭自中世紀以來便有領土爭執，今天烏克蘭西部本是波蘭的東加利西亞。第一次世界大戰時東西加利西亞都分別獨立，結果是二者都判歸波蘭。二次大戰蘇聯光復波蘭，戰後國際決議是把東加利西亞等併入蘇聯，歸屬烏克蘭；波蘭即使取得普魯士東部土地，仍然視之為國土被掠奪，一直有恢復東加利西亞之意。於是，在烏克蘭戰爭中，波蘭跟從北約軍援烏克蘭政權，國際和波、烏國內都有說法，認為波蘭的目的是想分解烏克蘭，奪回東加利西亞。

東加利西亞在今天烏克蘭之內仍然是以波裔為主，波蘭的文化影響巨大，烏波合作卻便產生兩種傾向，一是波蘭裔有回歸波蘭之意，烏克蘭政權處處要防波蘭乘機侵佔，合作中有頗多猜疑。二是當地的烏克蘭裔對波蘭有敵意，催生了極端的民族主義，傾向於新納粹主義。在二次大戰時，烏克蘭的納粹主義武裝便曾製造對波蘭人大屠殺的罪行，波蘭裔與烏克蘭裔的仇恨至今仍存，且後者是烏克蘭新納粹主義的主要推動力，且借美國和北約支持，把持了烏克蘭的政權，由對波蘭裔的仇視再進而對俄羅斯裔的敵對。

正因如此，烏克蘭政權近日組織遊行，紀念烏克蘭納粹主義二次大戰的領袖的生辰；國會發表悼念文章，無視他組織的對波蘭裔的屠殺，引起波蘭政府的巨大反應，向歐盟與聯合國投訴。波蘭政要公開批評烏克蘭政權，但是國際媒體少有報道，美國不置可否，結果是使波蘭與烏克蘭政權矛盾加深。早前烏克蘭導彈射入波蘭境內，導致當地人死傷，烏克蘭亦無道歉，或許反映出在美國支持下，烏克蘭政權自視為歐洲的反俄救星，波蘭比不上美國、歐盟，它只會跟從美國旨意，烏克蘭政權毋須理會波蘭反應。北約援烏要途經波蘭，波蘭的軍隊用不同的形式已在烏克蘭參戰，烏克蘭政權與之矛盾，會有怎樣的影響？

波蘭也是極右派當權，已與西歐出現價值觀念衝突，不大依從歐盟。今年10月大選，可能進一步鼓吹極右的民族主義，與烏克蘭極度排外的新納粹主義便成直接的衝突。美國是否足以迫使波蘭繼續全力支援烏克蘭政權呢？

研究所所長 陳文鴻