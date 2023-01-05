正論：港澳居民受針對　台灣民主云乎哉

香港移民潮愈演愈烈，除了以移民英國最為熱門，也有不少港人選擇移居台灣。然而，神女有心，襄王是否有夢？前陣子已傳出不少投資移居台灣的香港人，因為遲遲沒有獲批居留許可而黯然離台，詎料台灣針對港澳人士的手段不僅於此。台灣內政部移民署周二發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止的行為包括遊行和受訪等，儘管有關文件已經下架，但消息令人嘩然。

有關文件列出9項港澳居民不得從事的活動，包括不得參加選舉造勢活動或助選活動、參加遊行、抗爭等政治性質公眾活動；不得進入軍事國防地區，國家實驗室、生物科技、研發或其他重要單位；不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影；不得從事違反社會風俗或危害社會秩序的行為；不得未經許可工作，包括模特兒行騷；不得接受媒體邀請訪問；不得違反其他法令有明確規範的行為。部分「不得」也屬合理，例如不得從事違反社會風俗或危害社會秩序的行為，是否港澳人士也不應該觸犯法例，但另一些「不得」則令人大感訝異，連遊行、受訪也不得，這與台灣一直標榜民主、開放、自由的價值觀背道而馳。

雖然有關文件很快便下了架，台灣陸委會亦強調相關公告屬「誤植」，不得從事的非法活動目前仍在討論中，公告亦沒有寫明法律依據、罰則和「港澳居民」定義，但正如當地一些移民公司表示，類似禁令並不鮮見，過去只針對中國大陸客，若相關限制適用於居留甚至短暫停留的港澳人士，則很多人將失去集會自由和受訪權利。

其實，在兩岸關係陷入冰點之際，台灣當局針對中國大陸的措施必然層出不窮，港澳不可能獨善其身，自以為港台一家親的香港人絕對只是表錯情。這些年，移居台灣的香港人有增無減，根據台灣移民署統計數字，2021年有11,173港人獲居留許可，比2020年增加360人；1,685港人獲定居許可，比前年增加109人，居留和定居許可人數均打破歷史記錄。

然而，從上述數字已可看見端倪，真正獲得定居許可的比率並不高，情況在去年更是變本加厲。不少在當地投資數百萬元新台幣的香港人，原以為符合投資移民門檻，但到頭來卻被台灣當局以千奇百怪的藉口刁難，由2019年等到2022年都等不到定居許可，只能收拾細軟離開。更有港人因為在港曾做記者、公務員等較敏感職業而被拒移居，說台灣防港人甚於防川也不為過。台灣當局則反怪港人在取得身份、拿到定居資格後就撤資，過去撤資約有六成，若計及減資更高達九成，因而要嚴謹審批。

當然，批不批出定居許可，權在台灣，但蔡英文政府過橋抽板卻是不爭的事實。民進黨利用2019年香港黑暴大啖人血饅頭，散播仇中恐共言論呃選票，既然連任成功，目的已達，香港人失去利用價值，被拋棄又何足為奇？恐怕今年將有更多言必稱台灣好的香港人被迫打道回府。