功夫茶：馬路炸彈日日爆　活在香港難安心

香港地路窄車多，人車爭路釀成交通意外亦常發生，更多時候卻係因為隨時有炸彈——馬路炸彈吖！呢，尋日凌晨零時許，黃大仙發生嚴重交通意外，一輛載客的士沿竹園道往聖母醫院方向行駛，當駛近翠竹商場對開時懷疑失控，車頭直插一輛泊喺路邊嘅貨櫃車車尾，車頂被削開，擋風玻璃碎裂，車頭嚴重損毀。由於撞擊力度猛烈，車上司機及乘客俱被困，需由途經駕駛人士代為報警！

呢類意外其實頻頻發生，尤其係凌晨時分，常有的士司機撼埋啲修路嘅工程車上，重則當場死亡，而意外原因，多數係司機過度疲累、瞌眼瞓而無意識撞埋去！黃大仙呢單意外仍在調查中，功夫茶不便諸多忖測。有關意外，當消防及救護員趕至現場，先後將77歲姓潘的哥及姓金嘅47歲男乘客救出，金男面部流血昏迷不醒，司機則撞傷額頭，俱由救護車送院，至清晨約6時50分，姓金男乘客搶救後證實不治。

77歲的士司機涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕，佢獲准保釋候查。據悉，男死者由尖沙咀登車，擬前往黃大仙翠竹花園，未料中途遇上意外。現場警員查問受傷的哥事發時「行左線定右線」，有人回應稱「行中間」；警員遂糾正指現場只有兩條行車線，有人卻稱「係呀，無車吖嘛！」大哥，前面有架咁大嘅貨櫃車都睇唔到，撞到車毀人亡！司機一係分神，一係瞌眼瞓，否則又怎會咁猛烈失控如炮彈直剷埋去！

實情如何，警方正循肇事司機當時精神狀況、死者有否佩戴安全帶等追查意外經過及原因。不過，有一點功夫茶必須指出，一個77歲嘅的哥是否仍適宜揸的士呢？尤其係揸夜更，呢點希望運輸署喺發牌照上認真檢討下！畢竟人命關天，非關年齡歧視！

各位，馬路炸彈幾乎日日爆，呢嗱，元旦將軍澳康城路有雙層巴士翻側，幸好13人都係受輕傷，算係不幸中之大幸！功夫茶翻查資料，2018年2月10日大埔公路大埔滘段發生雙層巴士因車速過快而翻側事故，事件造成19死66人傷；另一宗發生於2003年7月10日，屯門公路發生雙層巴士墮坡事故，釀21人死20人傷，死者包括巴士司機。

呢啲馬路炸彈冇人想見到！之但係馬路如虎口，交通規則卻並非人人遵守！路面危駕常見：跟車太貼、入彎加速失控、衝紅燈、胡亂超車切線等，無疑都係交通意外嘅主因。功夫茶不久前曾深感車禍之所以咁頻密，一句講晒：都係法官輕判惹的禍！危駕者不顧道路安全，法官應以保障公眾安全及對社會影響作為量刑嘅重要參考，如果冇阻嚇作用，就係草菅人命！此外，有關當局對職業司機嘅發牌制度，都係時候要作一次認真檢討，否則活在香港，連過條馬路或逛街都提心吊膽，驚隨時遇上飛來之禍也。