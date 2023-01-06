產評：全球經濟千頭緒　華重啟助抗衰退

美國聯儲局的會議紀錄顯示，繼續加息抗通脹的做法，並無懸念，這也意味衰退風險勢將持續上升，惟這並未能促使聯儲局改變加息抗通脹的主意。另一方面，通脹問題比美國更棘手的歐洲，更是別無選擇要繼續收緊貨幣政策，數據也說明，歐洲經濟其實已處於衰退狀態。全球兩大經濟體景氣如此悲觀，加上地緣政治不穩，需求面可謂黯淡無光，也令世界變得紛紛擾擾，千頭萬緒。幸而新年伊始，作為全球第二大經濟體的中國正積極走出疫情，全面重啟經濟，成為抗擊世界經濟衰退的一股正能量！

雖然美國的通脹率連月由高位回落，惟仍處相對高的水平，且與聯儲局的目標仍有距離。為此，有聯儲局官員明言，今年可能須要再加息一厘。顯見，即使再度加息將增加美國經濟陷入衰退的風險，聯儲局還是鐵下心繼續加息。這個訊息表明，至少今年上半年，加息將壓抑消費與投資，企業盈利增長放緩，縮減資本開支及裁員，美國經濟將加速走下坡。

從近期美股指數區間波動，但重磅股股價卻現「洗倉」，反映有大戶在托指數沽貨減磅。金融資產價格既是經濟景氣的映射，美股資金取向，在說明美國經濟前景不容樂觀。

歐洲方面，雖然刻下的寒冬，能源問題處於可控狀態，但為抗通脹，歐洲央行繼續加息的意願比聯儲局更強烈，尤其是去年燃料價格飆升，導致薪金急增，正助長通脹升溫。更何況至今為止，俄烏戰爭未止，能源價格的不明朗因素揮之不去，加上美國實施的抗通脹法案，不利歐洲企業競爭力，令歐洲經濟成為全球3大經濟體之中展望最悲觀的一員。

歐、美這對難兄難弟，經濟在鬥爛，所面對的是長期日積月累的結構性問題所使然，這些老問題難解決，尤其美國這些年施行的超級量化寬鬆貨幣政策，已嚴重透支美元信用，全球去美元的趨勢難以逆轉，一旦今年美元資產強勢大逆轉，且別低估對全球資金「大轉身」所牽動的金融衝擊。

此時中國選擇快速走出疫情，重啟經濟。雖然短期疫情反彈，令復甦的啟端充滿挑戰，但這是推動經濟正常化的必然過程，更難也得捱過去。一個不容否定的事實是，過去3年，內地經濟增長雖減緩，但仍保持一定的增速，且通脹控制得宜，居民生活水平維持，消費和投資實力猶在，只待經濟重啟，提振信心，釋放潛力，與歐洲經濟長期積弱，美國資產泡沫處強弩之末的情況不盡相同。這亦是為何在美國的圍堵下，至今中國仍是全球受歡迎的貿易夥伴與服務對象，今年再次擔當推動亞洲經貿再次起飛的領頭羊，成為引資東來的關鍵。

畢竟對機會主義者而言，今年歐、美、中3大經濟體誰的值博率較高，實不難下判斷。經歷過去3年的社會動盪、中美博弈、疫情與地緣政治等因素的衝擊，香港經濟如「浴火重生」。新年伊始，兩地將開始有序通關，經貿協作將走上新的台階，香港的國際金融中心角色也將有更多的新嘗試和新機會，港府得好自為之，打好這場疫後復甦賽。