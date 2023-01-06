正論：通關終於有定案　最怕又是爭崩頭

千呼萬喚之下，本月8日中港免檢通關終於有定案。首階段開放7個口岸，涵蓋海陸空交通，每日北上合共有6萬個名額，市民必須事先上網登記配額。網上預約系統昨晚6點開放，惟甫接受登記即網絡「大塞車」，市民回鄉猶如過五關斬六將。

特首李家超宣布，兩地政府經商討並獲中央批准後，下周日起展開首階段安排，每日北上名額6萬個，可經7個口岸過關。當中逾八成即5萬個過關名額，分配予3個陸路口岸，其中重開的落馬洲支綫最多，單向每日有3.5萬個；其次是現時已運作的深圳灣口岸，每日一萬個；文錦渡客運口岸，每日5,000個，羅湖則不包括在內。乘搭私家車或跨境出租車、利用港珠澳大橋過關的司機及乘客，單向每日限1,000人。至於重開的尖沙咀中港城碼頭、上環港澳碼頭連同機場，首階段每日可服務一萬人次。在港內地人返內地，以及內地港人返港毋須申請配額，即人數不限。此外，所有北上市民均須持有核酸檢測陰性證明。

6萬個通關配額比外界原先預期的3至4萬個多出差不多一倍，令人喜出望外，惟爭崩頭的情況依然無減。「香港政府一站通」網站提供的預約系統快速連結，甫開放即大塞車，只能見到「排隊」畫面。不得不提，本港科技資訊一向被評為落後於內地，每逢演唱會售票皆有「冧Server」網站癱瘓的情況，港府的伺服器會否比商業的更優勝，不能不令人疑問。再說，臨近農曆新年，許多港人都希望在封關3年後回鄉團聚，每日6萬個北上名額肯定不足夠，須知疫情前每日有40至50萬人次往返兩地，現在只提供不足兩成配額，向隅者眾自是必然結果。

當然，大家都明白通關初期必須安全有序地展開，李家超亦表明，第一階段通關若不出亂子，很快便可實現全面復常，市民樂觀其成。實際上，香港經濟疲不能興，商界都渴望有活水打救，中港通關便成為他們最大的希望。本港去年11月的零售業總銷貨價值臨時估計為295億元，按年下跌4.2%；11月本港整體出口貨值按年急跌24.1%，已是連跌7個月，且創下68年來最大跌幅；就連對內地的出口貨值也大跌三成。香港經濟要走出衰退陰霾，首要是打通中港客物流通道，惟有振興旅遊業，方能帶旺零售及消費市道，其他行業才能受惠。零售業界預期，通關初期業界生意額不會有明顯增長，但寄望逐步復甦，其實各行各業皆作如是觀，可見中港通關絕對不容有失。

現在除了要看北上配額預約系統的承受能力，還要看交通運力能否滿足需求，畢竟直通巴、中港旅遊巴等已丟空3年，機件老化、人手流失，統統需時整理；高鐵有望在本月15日重開，料可解決部分交通問題。至於不少市民擔心疫情進一步惡化，斷藥問題進一步加劇，更在在考驗港府的智慧。總而言之，香港百廢不興，通關絕對是激活經濟的好消息，大前提是港府必須做好萬全準備。