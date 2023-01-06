娛圈單打：星爺引粉出洞　美女自動獻身

星爺一出手，就知有沒有！星爺周星馳開設IG帳戶，短短時日，Followers已超過42萬，最矚目是引來許多明星粉絲Follow，天后鄭秀文也是其一。

電力驚人的港姐兼視后蔡思貝也不執輸，星爺出Post問大家「新一年，有甚麼願望，通通（統統）講出來！」思貝隨即搶答「我希望做你條𡃁！」，結果喜獲星爺親自回覆「應承你！點報答我先！」令思貝開心到震。

思貝亦十分識做，把握千載難逢好機會，自動獻身打蛇隨棍上，「叫你聲大佬！然之後希望緣分可以驅使我好好咁報答你，真的。」嘩嘩嘩，又緣分又好好報答，真箇令人想入非非！不過思貝隨即解釋，「我希望可以目睹佢拍戲嘅光彩，我可以做打雜、PA、演員、道具、茶水都得，如果有朝一日可以同佢拍一部戲就好！」思貝會否成為下一位「星女郎」，甚至有機會和星爺做對手戲，不妨拭目以待。

作為喜劇之王，星爺神級地位無人能及，又點止眷顧思貝一人咁偏心。例如台灣藝人謝坤達便留言「希望拍食神2」，星爺幽默回覆「正有此意，萬事俱備只欠劇本」；又如謝坤達老婆、台灣女星柯佳嬿說「想見到星爺」，星爺禮尚往來說「我也想見你」，大玩柯佳嬿成名作《想見你》，氹得一眾明星粉絲樂翻天。

星爺助手田雞日前爆料，透露星爺會在65歲之後再有幕前演出，皆因星爺演戲團火仍在。現在60歲的星爺距離出山之期仍有5年，正是5年太久，只爭朝夕！大家都很想快點知道，有幸同星爺做對手戲的「星女郎」究竟花落誰家。