功夫茶：港人斷藥好痛苦　立法限購蚊都瞓

疫慌3年，市民活在惶恐之中，依家確診個案連續多日仍喺萬多宗或接近二萬宗左右徘徊，由於通關在即，內地疫情熾熱，唔少市民擔心通關後令疫情進一步升溫，紛紛四出撲藥。呢，醫衞局局長喺記招上主動提到，個別地區藥房有某牌子或品牌嘅退燒、止痛藥短缺情況，強調其他含撲熱息痛成分嘅藥物供應維持穩定，政府已通過額外採購建立特別藥物儲備，不排除有需要嘅情況下立法規管藥物嘅買賣喎！

嗱！港人於疫慌下已如驚弓之鳥，一有依郁就盲搶！有論者就指出，高官一味強調本港藥物供應充足，問題係如果供應充足只限於公院或私家醫生，一般市民連買「看門口藥」也不可得，咁同「何不食肉糜」嘅廢噏有乜分別？

呢呢呢，仲有吖！近期確診市民明顯多咗，預約政府指定診所和遙距診症都唔容易，要等最少5、6日，講真，等到應診即使獲派新冠口服藥，都過咗最佳服用時間，你話市民有乜可能唔四出撲藥呀！抗疫3年，政府防疫張弛無度，由搶口罩到盲搶抗疫物資如漂白水，甚至廁紙，講起都一殼眼淚！

高官講嘢，一時一樣！政策又常常改動，搞到市民完全失晒信心，信佢一成，雙目失明！嗱！除咗止痛退燒藥、止咳、喉糖、收鼻水藥都被市民搶掃一空，據稱連止肚瀉藥亦供應緊張，點解會咁？原來近期有指新冠病毒株會引起肚瀉喎！港人已經去到一個毫無理性嘅程度，一有依郁，總之，有殺錯，冇放過！

有藥劑師就呼籲市民毋須囤積藥物，認為家中儲備5日分量藥物已經足夠；局長又一味拍晒心口話「能提供足夠止痛退燒藥」，又話會「額外採購預留給有需要嘅弱勢社群」。之不過，依家就係因為市面上斷藥，市民才會恐慌！試問如何儲備5日藥物「看門口」？中招預約又咁難，若然高官急市民所急，應叫醫管局將政府指定診所和遙距診症增加名額，同時設立緊急熱線以供應有關藥物給市民，唔係廢話「預留給有需要嘅弱勢社群」，而係邊個中招都可以畀到藥！大家都係獅子山下香港人，所謂理想一起去追，同舟人，誓相隨，邊有計淨係給弱勢社群？

局長一方面「積極採購止痛退燒藥」，一方面又話不排除喺需要情況下，「對買賣作出立法規管」。嗱！內地有段時間曾經為咗「維穩」，買把菜刀、購罐電油都要實名登記，依家港人買賣止痛退燒藥，搞到要立法規管，是否誇張咗啲呢？明係藥物充足搞到咁大陣仗，豈非十面埋伏，何苦來哉？再講吖，立得法來蚊都瞓蛇都死，說不定屆時疫情已隨風而逝，啲藥送人都冇人吼咯！