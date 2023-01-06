世界視線：環保結合發展　巴西拯救地球

巴西總統盧拉一月一日就職，他任重道遠。這個人口超過二億，領土850萬平方公里的世界第五大國，GDP人均只有8,000多美元，是自然資源豐富但貧富極懸殊的窮國。由於上一任右派總統博爾索納羅施行私有化計劃，經濟敗壞，加上新冠疫情肆虐，巴西至今疫情死亡人數達70萬，僅次於美國（除了印度的50多萬可能不可信），巴西經濟進一步惡化，出現大量無家可歸的饑民，估計全國有五分之一人口生活在無自來水、醫療、適當教育、合規格房屋及充足食物的情況下。盧拉在就職演說中聲言要和社會的貧富懸殊及飢餓鬥爭，他控訴：「巴西社會中，一邊廂貧窮人民在肉店輪候希望分到些骨頭充飢，而另一邊廂是富人輪候購買豪華汽車及私人飛機。這種貧富懸殊現象對建立民主公義社會，繁榮及現代化的社會經濟極不利。」

德國總統斯泰因邁爾趁盧拉發表就職演說前一起開會，特別關注討論如何保護亞馬遜森林及其物種多元化，更資助3,500萬歐元支持，而盧拉也是一直努力設法維護亞馬遜森林這個地球心肺。

亞馬遜森林佔地550萬平方公里（60%在巴西），但近年平均每年以二萬平方公里在消失中，特別是上任總統博爾索納羅放任砍伐讓基建、黃豆種植、石油礦產及畜牧發展。不過，大量砍伐導致最大的危機是隨着森林的消失，降雨量隨着下降，不但森林加快死亡，連種植及畜牧都收益遞減。當然還有生活在這些雨林區的土著因生態環境被破壞，被迫遷徙而引發鬥爭，但他們總變成失敗者而最後淪落為無根的赤貧人囗。最後，正因為亞馬遜森林有吸收調節全球二氧化碳的關鍵性作用，以德國政府為首的歐盟成員國，也意識到只有拯救亞馬遜森林，改善地球的環境和氣候惡化才有希望。所以德總統帶頭支持盧拉政府。

如今最大問題是經過半世紀濫伐，亞馬遜森林和地球還有救嗎？巴西世界自然基金會專家認為事態已經危急，但只要有國際提供資金合作維護，停止再開發，還是有希望。這不應是施行環保原教旨主義還原一切，而是因為巴西國土大，目前開發了的農牧業、礦產及基建是有需要但已經足夠，要停止再開發及增加保育就可取得環保與經濟發展的平衡！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻