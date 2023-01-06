香港疫情的反覆變化難令人安心，每天病歿者幾十人，大多屬長者。香港人口老化，長者眾多，不少是病弱貧困的，在疫病底下，即使種上疫苗，但疫苗似已無防範免疫作用，只是避免重症，對長期病患者的保護還是有限。每天仍然是病歿幾十人，情況惡劣，似不易減少。而安老院舍的感染情況也嚴重，長者患病，重症以至病歿不少。政府可怎樣應對呢？把病者轉移至醫院已難，留在院舍亦危，或許要開放方艙醫院來集中收容照顧長者了，但是設施裝備要有所改善，以適應長者的要求。特區政府不可能容忍每天幾十名長者病歿的殘酷現實。

長者病歿以外，每天染病者還是一、二萬人，相信沒有向政府報告的病例不少。即使重症不多，形勢還未可樂觀，公共醫療的壓力仍然嚴重。香港醫療體系長期運行緊絀，閒餘的資源能力缺乏。現在是百上加斤，把非疫病者的照顧擠佔。疫病染病者不減，非疫病的醫療照顧更形緊絀。政府不可能讓這樣的疫情持續下去。

疫情持續下去有兩大威脅。一是疫病散播社區，已難以抑制，且染病者康復之後還可會再三染病。國外例子是連續染病者不少，他們重症機會上升，海外已有不少人3次4次染病復陽。香港要防止染病康復者反覆染病，造成重症，要找對策抑止病毒蔓延。二是新病毒變種層出不窮，也未必如專家所言不斷馴化。若病毒異變轉惡，在現時開放的環境中，海外容易快速傳播形成新一波疫情，各國政府不得不採嚴厲措施應對。

香港不能坐以待斃，也不能坐待其他國家的反應，而需與內地政府聯手提早聯防。疫情變化底下，不可能一成不變。而應靈活變化，隨機應付。特區政府一直給人的印象是往往反應緩慢。現在隨內地開放之後，一是開放也遲緩；二是可能當內地又轉變政策時，後知後覺，把社會暴露在疫病變化衝擊下。

現時疫情稍緩，但緊張的形勢未改，特區政府應重新部署，應對可能的變局。一是恢復方艙醫院，搶救重症長者；二是制訂醫療設施應對新疫情的不同方案；三是健康碼制度的重新檢討。應對之策原則上應一是盡可能放寬醫療照顧的供應，不僅應醫盡醫，不要為節省支出過重收縮服務；二是備用方案可備而不用，但要精準打造。

未雨綢繆，新冠病情不會輕易過去。