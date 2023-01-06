這些年，大陸一方面加強實戰軍演、展現武統威力震懾和警告「台獨」，一方面一如既往的表示：「以最大的誠意、最大的努力」推動和平統一。然而，大陸方面表現「和統」的言行愈多、愈懇切，愈以實際行動送上惠台政策，台灣民進黨、蔡英文當局就愈是「蹬鼻子上臉」，以為大陸是在「求」他們和談、和統，於是他們就一邊要攻擊、污衊、歪曲「和統」，一邊又狂妄自大地向大陸開出「兩岸和平對話」的條件。

近日新上任的國台辦主任宋濤發表「新年寄語」，向台喊話：「堅持『和平統一、一國兩制』方針，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。台灣陸委會旋即開出商談交流條件：「大陸須放棄對台灣強制性政治框架及軍事脅迫，方能為未來兩岸良性互動，恢復健康有序交流創造條件」。

民進黨、蔡英文之流完全昏了頭，以為大陸為了「交流對話商談」可以放棄「一國兩制」和「武統」方針！他們夠膽向大陸開出這樣的條件，不但作死，而且可笑。世人皆知，大陸的「和平統一、一國兩制」是敬酒，台灣當局不吃敬酒，還要「倚美謀獨」，那就只能吃罰酒，只能被「武統」。敬酒不吃吃罰酒，這是沒商量的，台灣當局還要讓大陸收起罰酒，成為向台灣沒完沒了吃敬酒的先決條件，可笑不？找打不？

大陸對解決台灣問題有和統、武統兩手準備是堅定不移的，大陸盡量爭取和統，絕不放棄武統；大陸和統的底氣和力量是因為有武統，武統的準備實施是為了促進和統。然而這兩手，隨着形勢的變化，時間的推移，力量對比的增量懸殊，文武之道的運用，和統、武統的側重也在轉換，過去30多年，和統方針為主，盡全力實施。如今，武統方針要上主位、要擔大任，現在正是文武之道更緊密結合，共同使用的過渡期，最終是「和」是「武」，目前台灣還有選擇權，但時間不多，不要自作聰明玩花樣，大陸的忍耐已十分有限。