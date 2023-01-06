長痛不如短痛，最近內地防疫政策大逆轉，從嚴格堅持「動態清零」到一下子幾乎完全放開，這一步跨得確實有點大，因此難免出現大爆發，帶來短期陣痛。但既然這一關遲早都要闖，就只能坦然面對，畢竟新冠病毒已不可能完全消失，疫情出現變化，病毒明顯減弱，此時放寬防疫是理所當然的事。須知經過將近3年的嚴格防控，經濟民生遭受重大損失，社會普遍出現抗疫疲勞，而且累積不少怨氣，再不放開的話，恐怕只能一起攬炒。

當然，以中國這麼大的國家，這麼多的人口，任何事情都會出現不同聲音。對於放寬防控措施，有人贊成，有人反對，爭論還頗激烈，這是很正常的事。真理愈辯愈明，只要是擺事實講道理，就不必害怕爭論，關鍵是不要自亂陣腳，更不要被西方帶節奏。某些西方國家對中國一直不懷好意，不安好心，不管中國怎麼做，他們都會從雞蛋裏挑骨頭。中國堅持「動態清零」，他們指損害全球經濟；中國放寬防疫，他們又指散播病毒，按照他們的邏輯，豈非說中國只能坐以待斃？

最近有人刻意抬高美國疫苗，貶低國產疫苗，這顯然是別有居心，如果美國疫苗真的如此了得，美國就不會有那麼多人感染、那麼多人死亡。至於部分國家惡意針對中國旅客，個別國家除了要求提供陰性證明，還必須聲明出發前14天內未接觸過確診病例，這分明是政治操作，與疫情根本無關。這些國家的疫情其實並不比中國輕，他們歧視中國人，中國人大可避而遠之，暫時不去旅行就是，有甚麼大不了？你做初一，我做十五，中國外交部宣布對部分歧視中國旅客的國家採取對等措施，可謂合情合理。

不管怎麼說，因應疫情變化而調整防疫政策，既是應有之義，也是大勢所趨。在這個過程中無可避免會出現反覆，引起一些亂象，這是意料中事，沒有必要大驚小怪，最重要是做好統籌和應變。西方借題發揮，抹黑中國防疫政策，那是其醜陋本質使然，他們壓根兒不希望中國好，中國人千萬不要中其圈套。

還是那句老話，冬天到了，春天還會遠嗎？疫情最艱難的3年已經挺過來，還有甚麼困難不能克服？目前內地所面對的困難，是進入後疫情時代、趨向正常化的必然過程，只有跨過這道坎，才能進入坦途，迎來全面復甦。