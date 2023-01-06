新一年要有新希望，可惜踏入2023年，世界仍然看不見希望在何方。俄烏戰爭仍然持續，疫情仍未平息，歐洲更被高通脹蠶食，工潮愈演愈烈。英國首相辛偉誠宣布，將立法要求醫療、鐵路、教育、消防和邊防等6個部門，上班員工人數必須達到一定比例，以維持最低限度服務，否則僱主可以起訴工會和解僱員工；同時大開期票，承諾將通脹率削減一半。

很明顯，英國的情況已到了非常糟糕的地步，高通脹下民不聊生，多個行業罷工要求加薪，資方無能為力，市面幾近停擺。辛偉誠誇下海口削減一半通脹率，擺明不可能實現。最可笑是，英國千方百計脫歐，如今卻後悔了，有民調顯示，多達三分之二的英國人支持重返歐盟，真是早知今日，何必當初！

英國要重返歐盟可謂癡人說夢。事實上，英國一直與歐洲貌合神離，當初也是美國支持英國加入歐盟而已；如今英國經濟一團糟，歐盟會接收這個爛攤子嗎？單是要英國棄用英鎊改用歐元，英國肯定不肯。經濟學家斷言，英國面臨七國集團中最嚴重、最持久的經濟衰退，絕非虛言。「日不落帝國」走向衰敗，已是寫在牆上。

當然，整個歐洲同樣是泥菩薩過江，自身難保。德國去年的通脹率達7.9%，創70年新高；多達1.5萬家德國企業申請破產，總理紹爾茨民望插水至24%；法國政府今年繼續實施電價及天然氣管制價格政策，但預料每個家庭的能源帳單依然大漲15%。美國則繼續收割歐洲，補助企業減低通脹的《降低通脹法案》令歐洲叫苦連天。全世界都指望中國帶領全球經濟脫困，惟國際貨幣基金組織總裁大潑冷水，指中國疫情將如「叢林大火」，拖累全球經濟。是耶非耶？很快便有答案。