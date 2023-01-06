本欄常說，當代民主社會普遍的民智太低，民眾投票過後，轉頭就會後悔。最新的例子，是關於英國脫離歐洲聯盟的問題。英國脫歐不過是3年前的事，如今卻有不少英國人後悔了，近日一項民調顯示，65%的受訪者認為應該辦一次新的公投，決定英國是否重入歐盟，看來脫歐後所帶來的困境，確實讓不少人心生後悔。

英國脫歐後，有130萬個工人離開了當地，使整個國家出現勞工短缺，尤其是部分低下層的職位，人手嚴重不足，大大阻礙了經濟的發展。在俄烏戰爭影響下，歐洲多國的經濟都受損，但以英國所遭受的創傷最大，且看早前該國連續不斷的罷工浪潮，便可知道情況有多嚴重。顯而易見，脫歐是一個錯誤的決定，當日不少愚民被政治野心家操弄，很多人壓根兒就不知道脫歐是甚麼一回事。據說，當年不少人是參與公投過後，才在谷歌中搜尋何謂「脫歐」。投票者竟然如此馬虎大意，試問又如何能作出正確抉擇？

回想當年，英國有九成的秀異分子都反對脫歐，但政治野心家如前首相約翰遜等人，則肆意挑動民眾情緒，讓人們覺得脫歐才是出路。到頭來，九成秀異分子所投的票，當然比不上滿街滿巷的愚民，最後的結果是51.9%對48.1%，英國及至2020年，便走上了脫歐之路。

其中最可恥的人當數約翰遜，此君骨子裏是一個留歐派，他為了竊取首相之位，才刻意支持脫歐。據說他寫好了兩篇文章，一篇撐脫歐，一篇撐留歐，兩者的立場完全相反，且看哪一個立場可以滿足自己入主唐寧街10號的欲望，他就選那個立場。今日的西方社會盡是這類的政棍當道，而普遍的民智又低，民主制度再走下去，後果堪虞！