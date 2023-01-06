法庭日前處理一宗涉及女教師、官立學校及教育局的官司，判處教育局需向女教師賠償69.5萬元。這筆款項不見得會有港產官僚自掏腰包，即是說納稅人又得替港官擦屁股，這樣的公務員隊伍是否高效、優秀，答案顯而易見。

話說一名英文科女教師經過兩輪面試後，獲通知已被一所官立小學選中，將在學校教授兩個學期，申請人隨即呈交所需的補充文件，惟教育局指該校沒有跟從局方「內部政策」，即官立學校只可從局方取得應徵者的履歷，最終因「程序錯誤」，女教師不獲聘請。女教師不服提出司法覆核，高院原訟庭法官裁定教育局有關決定屬違法及不合理，指女教師屬於局方指定的人才庫中符合相關教師資格，學校有權在相關人才庫中揀選合適人選，判女教師勝訴。女教師原本要求賠償1,604萬元，法庭最終下令局方賠償69.5萬元。這筆賠償哪怕只是一毫子，倘從庫房裏撥出，也是不合理的。

正如法官指，如非教育局跟從一個沒有文件記載的「內部政策」，女教師應會受聘。教育局的內部指引原來好比小說改編的電影《搏擊會》中所言：「搏擊會的第一條規矩是：你不能談論搏擊會。搏擊會的第二條規矩是：你還是不能談論搏擊會。」政策竟然也玩起心照不宣，試問外界可以如何配合？這種名副其實的「不立文字」，也就難怪教育局外人士對此所知有限，因為「教外別傳」嘛。

不用外出見人，不少女士就懶得化妝；資訊不用向外披露，亦一樣省卻了一大堆工夫。教育局對於公眾知情權有多重視，從2020年有基金公司要求局方披露專業失德教師資料遭拒，於是入稟申請司法覆核，可見一斑。究竟教育局是多一字不如少一字，還是徹頭徹尾的懶？明眼人心裏有數。