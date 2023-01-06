美國國會參眾兩院去年底先後批准通過2023財年《國防授權法案》。根據法案，美國今年的國防預算將達到8,580億美元，創歷史新高，包含向台提供「軍事融資」、加速對台售武等內容。該《法案》嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，給台海和平造成嚴重損害。中國全國人大外事委員會、外交部、國防部、國台辦等連續發聲，表示強烈不滿和堅決反對。

美國一方面道貌岸然聲稱「維護台海和平」，另一面卻從「豪豬戰略」至推出「惡法」軍事上武裝支持「台獨」分裂勢力，推波助瀾。追本溯源，美國一直癡迷於通過武力等手段擴張勢力範圍，謀求世界霸主地位，更不斷製造假想敵，以此作借口不斷製造事端，近幾十年愈加窮兵黷武，將阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等國相繼推向戰場，歷史上充滿殖民與血腥統治，是次又欲將台海拱向戰爭邊緣，企圖以「把台灣變成焦土」為代價遲滯中國崛起進程。

現時島內已有不少民眾認清其虛偽的作為，均抨擊台美政客明暗勾結，掏空台灣。事實上，美國不斷提供裝備，讓民進黨構築債台，使兩岸軍事對峙持續緊繃外，台灣在美國手上獲得甚麼利益？民眾更看清是美國把他們推落火坑，造成海峽兩岸同室操戈，破壞兩岸和平統一的始作俑者，是威脅國際秩序、地區動盪的幕後搞手。

台灣是中國的台灣，中國內政不容任何外來干涉，完全統一的歷史大勢更不可阻擋。中國一直致力與美國構建新型大國關係，美方應立即停止搞「以台制華」，停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，摒棄零和博弈執念，否則只會引火自焚、自取滅亡！