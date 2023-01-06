特首李家超日前接受媒體訪問，談到愛國者治港的重要性和原則性的時候，他說：「任何國家我相信都要愛國者治港，你說有個叛徒、叛國者治他的國家，我未聽過，就是因為我們太君子，某程度將這事自由發展，走上歪路。就等於當父母，你都希望子女發展好，但他去了吸毒，你當然要幫他，扶他入正途。」上述講話的發表，是在人大常委會第6次釋法之後，特首對愛國者治港重大原則的演繹更昇華了。那麼，司法機構可例外嗎？已貫徹愛國者治港了嗎？

倘若愛國者治港的原則和要求，在司法機構的所有部門及官員，包括法庭法官都全面貫徹落實了，沒有漏洞或沙眼的話，還會發生人大常委會要應特區行政長官的要求作第6次釋法嗎？倘若沒有存在「不設防」的情況，若法官們有不明之處，為何不依《基本法》在作出終審判決前，先尋求人大解釋？為何不營造「琴瑟和諧」的「將相和」局面，令行政和司法合力維護國家安全，不是更加完善嗎？

棄《基本法》不用，反為判政府輸官司及訟費，無非6個病因使然。一是強硬堅持司法「獨大」凌駕性；二是部分人固有效忠對象未轉變；三是「獨立王國」的勢力佔主導；四是對國安沒承擔沒要求；五是抗中意識作祟；六是瞧不起成文法（大陸法）系的心態不服膺。不過，哪個病因主導或6個都有，恐怕真正發病原因永遠不會有真相。總之，司法不自行改革，最終便由別人改它吧！

釋法的是非曲直，只要看看司法機構在人大常委會釋法後的當天晚上作出的回應聲明，便可見端倪。全港市民都希望，司法機構用愛國者治港的標準和實際行動履行其聲明，以處理涉及國家安全案件的實績，挽回公眾對司法機構維護國安的信心。