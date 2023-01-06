世界之所以充滿不安和不確定性，原因大部分來自那些高喊「中國威脅論」和無厘頭嘅仇中人士，當中表表者當推美國和日本。不論中國如何指出，當今世界，面對百年變局和世紀疫情交織，需要全球性合作；當務之急是維持和平，和平係一切發展嘅前提和基礎。

然而，好事之徒、唯恐天下不亂者就係要針對和抹黑中國。呢，西方經濟學者曾創造了一個新詞叫Sinophrenia來形容那些仇中人士。Sino即中國，Phrenia係精神分裂症，有人譯為「仇華幻想分裂狂躁症」，老朽覺得頗適切。呢個症狀一面認為中國即將崩潰，一班黃絲從不看事實，也不講邏輯，總之一味瞎着雙眼胡謅中國必會崩潰；可是另一方面又認為中國強勢崛起即將取美國而代之，這不是仇華幻想分裂狂躁症是甚麼？

最近日本明顯步美國拜登後塵，一味覺得中日友好關係不可能，不相信「遠親不如近鄰」，不相信中國文化「以和為貴」和「人類命運共同體」，硬要情傾美國，抱住老美的大腿才可睡得香甜！已故遇弒身亡前首相安倍晉三係咁，依家嘅首相岸田文雄又係咁，本月13日佢得到拜登接見，話要進一步深化美日兩國政府、經濟、人民嘅關係，當然，更重要係加強美日同盟現代化等。

日本近年除大幅增加防衞預算，更修改安保政策，容許軍方擁有「反擊敵方領土嘅能力」，可動用射程超過一千公里嘅長程巡弋導彈，近排頻頻與非地區夥伴喺俄羅斯邊境周邊舉行大規模軍事演習；應係窺準俄羅斯此刻忙於打擊烏克蘭，分身乏術，是以乘機耀武一番，亦一吐「北方四島」落喺俄羅斯之手始終「條氣唔順」之烏氣！之不過，如此攪動印太風雲，揚威不成恐玩火焚身！