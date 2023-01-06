「實踐是檢驗真理的唯一標準」，乃剛去世的南京大學哲學系教授胡福明，在1978年於《光明日報》頭版刊登的評論文章標題。當時文革剛結束不久，國家百廢待興，但部分政府領導仍堅持沿用一些已不合時宜、甚至已證明失敗的政策。《實踐》一文強調任何政治主張或政策措施，都只能依靠社會實踐來驗證對錯，為全國拉開了思想解放的序幕，並為其後鄧小平推動的經濟特區模式、「讓一部分人先富起來」等改革開放政策奠定理論基礎。

近年中央強調「共同富裕」，筆者聽到不同的演繹，有部分人誤解為要重新實行公有制，將「共富」等同「仇富」；一些說是要體驗社會主義本質，不應單純採用資本主義的做法；筆者則強調人民的富裕不單止是物質生活，精神生活上的富裕也非常重要，而這也是透過實踐來檢驗真理的另一次體現。

經過首30多年的改革開放，我國躍升為全球第二大經濟體及政治、軍事大國。但與此同時，民眾貧富差距擴大，地區發展不均，還有貪腐、環境破壞、思想污染等亦日益惡化，阻礙了社會、經濟的進一步發展。尤其當有一部分人彷彿永遠都無法富起來，便可能引發社會不穩等問題，危害整個改革開放和社會主義現代化事業。

面對上述發展樽頸及政治隱憂，有人主張我國照抄西方的一套，改行資本主義及一人一票選舉。但多個海外國家的實踐證明，有關制度往往會令貧富懸殊及社會分化加劇，製造更大的經濟、金融、環境以至政治危機。尤其是我國擁有全球最多的人口，為政者一方面要勇於改革創新，但另一方面也要顧及我國的國情及歷史文化，穩中求變，確保全體14億人民的利益都得以照顧，生活都得到改善。

筆者認為，不管是姓資還是姓社，共同富裕都是要讓人民享有幸福的生活。至於如何能夠有效達標，則要按照每個地方的不同實際情況，實施不同的方法。

要達致共同富裕，必須先解決人民貧困問題。我國政府在過去10餘年致力推動扶貧、減貧、脫貧、以至滅貧，貧困發生率從1981年的88.3%，下降至近幾年的低於0.5%，貧富兩極化差距亦有所收窄。國家主席習近平強調的「共富」理念就更進一步，不但指經濟和財富增長，還包括環境生態、個人健康及精神文明的均衡進步與共享。

根據「一國兩制」，香港的資本主義制度和原有生活方式50年不變，但不代表回歸前的所有制度和政策都是行之有效，可以墨守成規，一成不變，令到回歸後日益嚴重的土地房屋短缺、貧富差距和青年問題未能從速妥善處理。特區政府及部分從政者近來也談「共富」，但筆者提醒各界同樣要顧及香港的實際情況，不能照搬內地的一套，並時刻謹記任何政策或主張，都必須通過實踐的驗證，而檢驗標準就是人民能否感受和分享得到成果。