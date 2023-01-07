娛圈單打：無敵真是最寂寞　樂壇難覓接班人

E神一出，誰與爭鋒！陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams演唱會》日前宣布加開兩場，總共12,000張飛，15分鐘火速賣清光。27場演唱會場場爆滿，一票難求，難怪Eason喜不自勝，出Post「感謝你們一直都在」。

難為早前曾有網民因為「新疆棉事件」，聲大夾惡聲稱要罷睇罷買Eason演唱會，事實證明只是笑話。其實，真金不怕洪爐火，有實力的人根本無懼好事之徒的所謂抵制，皆因要抵制也抵制不來。環顧當今香港樂壇，還有誰能唱得好過Eason？可能除了Eason偶像張學友之外，已無法再找到其他人匹敵。無敵是最寂寞，相信Eason最明白箇中感受。某些盲粉盲撐偶像唱《富士山下》好過原唱者，除了打個哈哈，真不知能給甚麼反應。

這也難怪，在今日樂壇的氛圍下，想搵一個能望Eason項背的新人也沒有。也不是沒有唱得的新人，可惜不是唱片公司資源未能配合，就是因為曾演出過內地騷而遭抵制抹黑。最近一個電台頒獎典禮，出名唱得的曾比特和炎明熹連上台的機會也沒有，令人扼腕。

可以踏上台板攞獎的，偏偏沒有幾個歌藝見得人，以致唱Live能保持穩定水準的MC張天賦已是一枝獨秀。看見一些所謂人氣偶像，唱歌咪嘴、甩嘴、亂嗌、忘詞兼而有之，有些人認為香港樂壇已死，豈是無因！

當然，沒有人能一蹴而就，有批評才有進步，所有天王巨星都要經過磨練方能成為大器。只是想香港樂壇再出一個陳奕迅，看來難矣哉！