功夫茶：痛到飛起都要等　海外牙醫補不足

魯迅曾幻想到吐半口血，扶兩個丫鬟到階前看秋海棠，以為即是雅事。呢，梁實秋就話喇：其實天下雅事儘多，惟有生病不能算雅。有比生病更難捱嘅，聽過「牙痛慘過大病」未？領教過牙痛嘅一定感受到那種折磨，坐又唔係、企又唔係、瞓又唔係，總之，牙痛起來，可以痛到阿媽都唔認得，痛到飛起，仲講乜鬼嘢「雅事」吖！

香港醫療系統長期人手不足，何況近排移民潮又流走一批，益見捉襟見肘；呢嗱！本港牙醫人口比例偏低，每一萬名市民只有約3.7名牙醫，低於不少發達國家；隨着本港人口老化，且牙科保健意識有所提高，整體牙科服務需求與日俱增，而本港喺牙科人手上卻遠遠追唔上需求！此外，私人牙醫服務昂貴，一般基層難負擔；政府衞生署轄下牙科街症診所，話就話為合資格人士提供免費剝牙及止痛服務，之不過牙科街症一周一般只提供一次服務，且名額有限而要「爭崩頭」，屯門便試過有大批街坊從凌晨開始通宵排隊等籌，可見小市民為剝隻牙或止痛乜都肯制吖前世！

呢嗱！有政黨尋日指出，本港公營醫療冇將牙科納入系統，衞生署轄下40間牙科門診中心以照顧公務員及其家屬為主，每月只開放約4,000個免費名額畀大眾，正所謂僧多粥少，市民梗係難以得到全面治療啦！該黨促政府設特別註冊委員會制訂名單，吸引非本地培訓牙科醫生來港。事實係官僚成日話探討開闢新途徑引入合資格非本地培訓牙醫，之不過就予人「講咗當做咗」，目前政府牙醫仍有唔少空缺，講到尾，就係冇「女媧補天」嘅宏偉氣魄，一味口水多，無尿屙！

嗱，政黨指出，非本地培訓牙醫可透過香港牙醫管理委員會舉辦嘅許可試獲得註冊資格，但係由1997年至今，每年通過人數均僅為3至27人；雖然政府近年新增牙齒衞生員及牙科治療師，以緩解牙醫人手壓力，可惜幫助仍然相當有限。有見及此，政黨建議參考修訂《醫生註冊條例》做法，以免試方式引入海外培訓牙醫來港，又或與非牟利機構合作，提供流動牙科護理服務。

仲有吖，一般私人牙科診所，不論洗牙、剝牙、杜牙根等服務，都貴到飛起，至於補牙或植牙，講緊一隻牙要萬多至兩萬個大洋或以上，大家經常見到唔少老人家慘成「無牙老苦」就係因為鑲牙植牙太貴，負擔唔起之故！政黨促增設2,000個大洋嘅長者牙科專項醫療券，供本地或跨境使用，講真，都係聊勝於無，睇私家牙醫或夠剝隻智慧齒啦！長遠來講，政黨認為要將牙科醫療服務納入常規公營醫療系統，畀市民唔使牙痛到飛起仲要等到地老天荒，真係好鬼陰功㗎！