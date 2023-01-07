正論：歲末喜逢好事近　萬物俱備迎通關

一場世紀疫情衝擊，中港封關3年，來到歲末年關之際，終於迎來通關的好消息。港府宣布明日正式通關、每日有6萬個北上名額後，截至昨日傍晚6時，4個陸路口岸網上預約系統已有逾34萬人預約，反應熱烈。市民固然急於在農曆新年期間回鄉團聚，商戶同樣磨拳擦掌，準備迎接久違的內地旅客來港消費。車如流水馬如龍的熱鬧場面，相信很快便會在香江重現。

預約北上名額反應熱烈已是預期之內，立法會議員期望農曆新年前後可增至10萬個名額，另加開100個名額給有特殊需要例如探病的市民申請，全部都是合理要求，港府應予考慮，但大前提是首階段通關暢順有序。港鐵管理層表示，落馬洲支綫口岸已準備就緒，通關後東鐵綫服務時間將加強至4至8分鐘一班列車；高鐵方面，下周亦會有詳細公布，可謂萬事俱備，只待通關。

港鐵是本港公共交通命脈，對恢復通關的運力舉足輕重，惟近年港鐵屢有嚴重事故發生，令人信心打了一定折扣。東鐵落馬洲支綫久疏戰陣，一下子加密班次，準備必須更加充足，尤其是新車的車卡數目減少，一旦人流太多，肯定會造成混亂，加密班次是否足以疏導人流，港鐵必須做好多手準備，嚴陣以待。

本港經濟百廢待興，通關無異是一道活水，但零售業對此一則期待，一則憂慮。立法會批發及零售界議員直言，抗疫3年市況慘淡，業界都艱苦經營，因此對通關消息格外興奮，預計通關可帶旺本地零售業，尤以珠寶業最受惠。此外，落馬洲支綫口岸出境大堂部分商戶亦密鑼緊鼓將貨品重新上架，準備迎接內地旅客。不過，在一片向好的表象下，香港零售管理協會卻擔心內地疫情仍然熾熱，未必會有大量內地旅客來港消費，甚至香港在通關後可能出現新一波疫情，惟業主已急不及待加租，加重業界負擔。

當然，零售業界之中，對通關最雀躍還數藥房業。有地產代理表示，上水、元朗、尖沙咀空舖的查詢數字回升，藥房業界亦指出，近期至少有20多間藥房籌備開業，抓緊內地旅客重臨的機遇。正因為內地疫情升溫，對藥物、日用品等需求大增，沉寂一時的藥房業又告活躍起來。然而，藥房愈開愈多，租金愈拉愈高，其他類型的小店難以生存，水貨客擾民一幕更是記憶猶新。日前醫衞局局長聲稱，若市面囤藥、炒藥的情況未見改善，不排除立法規管買賣藥物，似已預示通關後藥物短缺的情況進一步加劇。問題是，立法規管廢時失事，亦影響自由市場運作，港府有何實際方法應對？

由此可見，人們對中港通關既期待又怕受傷害，既希望重振旅業，有內地旅客活水打救，同時港人亦可一解3年來北上艱難之苦；另一方面，一旦通關後旅客太多，水貨客問題肆虐，對社會民生造成困擾，勢必加深中港矛盾。更不可不提，目前中港兩地的疫情仍處於高發期，兩地互通勢必令病毒互溢，公營醫療壓力百上加斤。如何既能順應民情，又能把握商機，在在考驗港府的智慧。