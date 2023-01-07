香港的出口與消費都跌，通關對香港本地經濟不可能有立竿見影的作用，且疫情惡化難料，海外也反覆，這一兩年的形勢頗不樂觀。

香港出口跌，反映美國西方對中國外貿的制裁與脫鈎，在西方疫情平穩之後，脫鈎的政策可能更會加強。中國內地還可把貿易向非西方國家轉移。香港過重歐美，轉移不易，且亦缺乏生產能力，單靠在珠三角的加工貿易會困守歐美市場，被東南亞等國分流訂單。即使今明兩年國際經濟較有增長，國際外貿結構的轉變仍會繼續，香港不易得益。為了保證今後的發展，香港要開拓歐美以外的市場。

例子一是東南亞，但要與加工貿易的有所分別。加工貿易只有加工費，收入薄而不穩，跨國公司會因成本變化輕易把生產訂單轉移。珠三角是傾全國之力，成本優勢顯著，可亦難以把加工貿易挽留。東南亞的國力弱，不可能有中國龐大勞動力和政府設施的優勢。加工貿易會容易轉移，幾年至不足10年便優勢完結。港商參與比不上珠三角的血緣地緣條件，成功者少。且港商轉移之後，對香港經濟牽動作用遞減，難有協調效益。

香港或許最佳的戰略是與內地冒起的眾多電商創業家合作，把中國內地與東南亞建構成一體化的生產與銷售平台，超越加工生產和傳統貿易，創造新的電商貿易，跨越東南亞各地不同的法制、稅制和政治文化等的制度性障礙。用中國人的創意，香港的金融物流平台，建築起東南亞大一統的電商市場，並以此作為基礎，進一步深化經營，擴及南亞。也可把東南亞的熱帶農產品與俄羅斯中亞、東歐的寒帶產品與能源礦產交易。香港作為跨境交易平台，以原有的金融服務提供支持，把香港的國際服務的優勢引入。此外，俄羅斯的石油、天然氣可從海參崴一帶運輸至東南亞，與澳洲和中東能源競爭，使市場可有多元化競爭。香港可爭取作為樞紐，以中國內地沿岸的煉油廠等作為基礎，應有能力壓倒新加坡的區域煉油中心。

東南亞以外，中國的一帶一路倡議加上俄羅斯東進南下的脫歐入亞，印度的崛起，中東北非的轉型與戰後重建，都會帶來新的機遇。香港需要的是洞察先機，打破思想、政策與企業經營的故步自封，還是有巨大的機會。

出路只能是擺脫既得利益，讓各國利用香港這個國際平台。