美國國會眾議院議長選舉擾擾攘攘，淪為一場政治鬧劇。總統拜登形容觀感上很難看和不是一件好事，有損國家聲譽，令人感到丟臉。原來老美也知道甚麼叫丟臉，這倒是一件新鮮事。遠的不說，這些年令美國丟臉的事還少嗎？國會山莊騷亂、警察跪殺黑人、無日無之的槍擊案、種族歧視愈演愈烈，以及美軍從阿富汗狼狽逃竄等等，美國一次又一次在國際上丟臉，人們早已見怪不怪。老美自我感覺良好，一直若無其事，現在終於也覺得丟臉，大概可以算是一種進化吧。

麥卡錫一向被視為國會裏的極端保守派代表人物，除了在環保方面反對清潔能源計劃、反對《巴黎協定》，在對華政策方面更是狹隘偏執，曾揚言當上眾議院議長後將會倣效佩洛西老太婆訪問台灣。就是這樣一位極端政客，還被部分黨友認為不夠強硬，極力阻止他擔任議長，可見美國政壇是多麼畸形，有些政客簡直到了走火入魔的地步。

難怪愈來愈多人認為美國距離內戰已經不遠，國會的亂象往往預示社會將出現大的動盪，兩年前國會山莊騷亂也許只是一個序幕。多名美軍退役將領早前投書報章，擔心2024年大選後的局勢，軍中可能出現致命動亂：「一想到下次恐接續出現政變，我們就不寒而慄。」

這是危言聳聽嗎？顯然不是，在政黨對立、社會撕裂不斷惡化的情況下，任何事情都有可能在美國發生。特別是政黨對立的同時，政黨內部的分化也日益明顯，深受特朗普影響的共和黨尤其嚴重，以致愈來愈不理性，愈來愈荒腔走板。他們除了在國內挑起各種社會和政治矛盾，更熱衷於在國外製造「敵人」來轉移內部問題。中國和俄羅斯就這樣成為美國主要針對目標，有些議會政客不務正業，主要工作就是反華，沒有最強硬，只有更強硬，漸漸陷入歇斯底里。不難預料，麥卡錫如願當上眾議院議長後，必定會以更激進的言行討好其他政客，將美國政壇進一步推向政治深淵。

見微知著，發生在美國國會的這場鬧劇，正是美式民主走向衰敗的縮影。美國一直以「民主燈塔」自居，要求全世界跟隨他們那一套，不知其自信究竟從何而來。其他國家不說，中國有自己的文化和自己的道路，絕對不吃美國那一套，老美愈想改變中國，中國人愈是敬而遠之。