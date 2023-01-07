美國國會眾議院經過3日共11輪投票仍未能選出議長，原以為實食冇黐牙的共和黨領袖麥卡錫老貓燒鬚，亦可見共和黨內鬥激烈。總統拜登直指眾議院議長選舉的僵局令人感到丟臉，又形容觀感上很難看和不是一件好事，食花生食得好滋味。其實，來說是非者，便是是非人，拜登民望低殘，整個國家亂象不斷，根本是五十步笑百步。

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧曾在其著作提到，一個帝國衰落有5種表徵：包括一、巨額債務；二、大量印鈔；三、內部衝突；四、失去儲備貨幣地位；五、弱勢的領導人；最後會導致內戰或者革命。

顯而易見，美國最少出現了3種表徵，聯邦政府債台高築，由2008年的9萬多億美元，暴增至如今超過31萬億美元，期間推出多次的量化寬鬆，大量印鈔。內部衝突更不用說，今次的眾議院議長選舉鬧劇是一例，2021年的國會山莊暴亂更是經典。民主共和兩黨傾軋不斷，種族歧視激化，恐怖主義不滅，美國變得愈來愈排外、愈來愈民粹主義，不少學者專家擔心遲早爆發內戰，絕非虛言。

目前美國尚未失去儲備貨幣地位，但中國崛起，人民幣國際化是必然的事，假以時日，動搖美元霸權絕不為奇。至於拜登即使不完全是弱勢領導人，但絕非強人也是不爭的事實。美國總統無法團結民心，又無法解決內部矛盾，將焦點外移便是唯一手段，中國和俄羅斯無可避免成為美國的「最大敵人」。這代表俄烏戰爭將會沒完沒了地打下去，而中美脫鈎也是可以預見的問題。惟中美脫鈎必然震盪全球經濟，美國自己更是受傷最深。單是禁止企業向中國提供晶片，這些企業失去最大市場，誰能彌補他們損失？