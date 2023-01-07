中國內地和香港的新冠疫情同樣嚴重，止痛退燒的藥物撲熱息痛被搶購一空，近日醫務衞生局局長盧寵茂提出，必要時可能會立法限制撲熱息痛的買賣。盧局長此說一出，立即引來全城嘩然，立法的程序需時，到法例訂立好，恐怕搶購潮已過，真可謂緩不濟急。若然為此而訂立緊急法，則未免有點小題大做，因此很多人認為，盧局長只是隨意說說罷了，大家不必太認真。

神州大地是一台神奇的機器，只要按下鈕鍵，啟動快速生產程式，所缺的貨源，相信很快就能補上。還記得2020年嗎？當時新冠肺炎剛剛肆虐全球，中國內地甚至開創了世界先河，一舉封閉了有近千萬人口的武漢城。除了武漢外，全國不少地方也為了防疫而停工、停產。當時，全世界包括香港在內，一度嚴重缺乏防疫物資，口罩、呼吸機以至醫療保護衣樣樣不足。

後來問題是如何解決的？還不是靠中國工人加班加點趕製出來，因此過不了多久，全球的防疫物資已變得十分充盈，香港的口罩多得可以免費派送。不過，當時內地尚在嚴謹防疫，按理大規模的工廠生產很容易造成病毒傳播，但你可就別管，中國模式就是能夠做到別人做不到，甚至想像不到的事。

2020年的中國，幾乎要以一國之力趕製口罩、呼吸機供應全球，尚且游刃有餘，而今日的中國，只是一時間缺少了撲熱息痛，還怕解決不了？相信不消兩、三星期，供貨就會回復正常。況且，在香港收到的資訊未必全面，或許誇大了缺藥的情況。筆者問過內地親友，他們當中沒有一個說家裏當真缺藥，只是比以前難買一點而已。香港為了防止內地人到來搶藥，而想立法限制，恐怕是多此一舉。