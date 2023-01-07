俄羅斯總統普京指示防長紹伊古，在東正教聖誕節期間於烏克蘭停火36小時。消息指，俄方呼籲烏方在同一時間停火，相關做法引來烏克蘭總統澤連斯基、總統顧問波多利亞克炮轟，指是偽善宣傳伎倆。普京提出停火固然是計謀，但烏方殺得性起，所有放下屠刀的規勸，亦是聽不入耳的。

要知道，俄軍早前有士兵在烏克蘭赫爾松地區駐紮期間，多次在營地拍照打卡，並上載至俄羅斯社交網VK，由於沒有停用定位功能，結果營地數天後遭烏方軍隊空襲。俄方如今對外表示要讓東正教徒有一個平靜的聖誕，實際上趁此時機安排俄軍轉移駐紮地點，變相令烏方從打卡狂處搜集得來的營地資訊全部作廢。俄方既然講明此段期間停火，烏方若採取轟炸，過不了輿論狠批的一關；不炸，又過不了自己一關，慘過「床板夾」。

觀乎澤連斯基及其顧問氣得急跺腳，對停火36小時的呼籲也暴跳如雷，看來烏克蘭從俄羅斯士兵打卡行為中，掌握了不少俄軍駐紮地點的資訊，甚至有可能計劃趁東正教的聖誕節施以狂轟濫炸，以打擊敵軍士氣，以及激起俄國民眾對這場戰爭的痛感，如今連聯合國也對停火呼籲表示歡迎，只有美國總統拜登、歐洲理事會主席米歇爾之流，或潑冷水，或斥為荒謬，惟誰在停火期間施襲，不義之師的帽子正恭候着你，屆時拜老頭與「咪歇矣」已不知躲哪去了。

戲子總統上月赴美「述職」，近日急於向白宮、參眾兩院政棍，及民調中那六成支持在軍事、經濟上援助烏克蘭的美國民眾做出成績，好讓他們覺得華府新一筆總值18.5億美元的援助是花得有價值。對比上月俄烏兩軍表明不會在聖誕新年期間停火，可見普京比起骨子裏好戰的澤連斯基，手段高出幾班。