香港與內地密不可分，疫情令兩地「封關」長達3年，不但嚴重衝擊各行各業，更影響了無數家庭及學生。特首述職回港後，馬不停蹄地處理有關細節，由成立通關事務協調組，到與內地達成通關細節安排共識，僅用12天時間，表現了政府嶄新高效的治理水準。

恢復兩地人員正常往來、推動本港社會經濟發展別具獨特的意義。眾多骨肉分隔兩地的家庭望穿秋水，時刻盼望與親人團聚，本地和海外商務人士亦渴望進入內地處理業務，盡快與內地復常通關早已是全港上下的最大民意。一旦人流和物流消除阻滯，經濟前景勢必現復甦。恢復通關回應了兩地尤其是香港大眾市民長久以來的強烈訴求，是民心所向、大勢所趨。

兩地恢復正常通關建立在科學決策基礎上，是順勢而為的合理適當之舉。當局強調入境處、運輸署、警方及港鐵等近日派出數百人，為通關而跨部門實地演練。通關安排做到安全有序，網上預約系統啟用後雖一度死機，稍後亦運作順暢。特首表示，今次安排人數屬「頗大的數額」，雖然現時開放8星期供市民預約，但若首階段有序、安全，應該很快可進入第二階段。

最近香港出現藥物搶購潮，通關後藥物需求劇增，政府必須在醫療和藥物範疇作出周全準備，亦要確保公營醫療在通關後維持正常運作。

與內地通關，不但有助本港經濟穩步復甦，更有助推進粵港澳大灣區建設，讓香港更好地融入國家發展大局，增強發展動能。若面對攻擊抹黑，政府亦應及時精準有力澄清錯誤。兩地恢復通關令香港可繼續擔起「超級聯繫人」的角色，接通國家與世界，通關將增強發展動能，抓緊機遇為香港開新篇章。