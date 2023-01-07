本港最大免費電視台日前在晚上黃金時間推出一個評論節目《有理說得清》，1月4日的內容主題為《放大假》，批評立法會90個議員「官官相衞」，涉及自身利益，竟無人敢提出取消暑假放大假。筆者贊成和支持改革立法會暑假期間休會安排，但對該節目「說不清」道理和事實不符兼譁眾取寵，則不吐不快。無他，筆者也曾連續12年共3屆在立法會服務過，不希望因這輯評論的誤導，被市民以為筆者每年享受了80多天有薪大假、12年便共享受了960天有薪大假的福利而沒有向支持者作坦率交代。另一方面，對立法會主席梁君彥和立法會秘書長陳維安沒有及時予以澄清，以免公眾以訛傳訛，表示萬分遺憾！

首先，暑假休會只是指大會，其他各種會議仍按實際需要舉行，如處理市民申訴個案會議，因此只計算大會日期是誤導。沒大會召開，議員便可放假嗎？論據不正確，事實可查日程考證。其次，大會會期是行政長官每年刊登憲報指定安排的，立法會只有執行；決定開會日期是行政長官的憲制權力，豈能說「官官相衞」？再者，立法會議員除立法會的大會、委員會、法案會、小組會、專題會等要出席外，還需處理申訴，與民間各種形式的會議或會晤、交流、調研、實地視察等數之不盡的活動要出席，這些大量工作都沒列入立法會日程。

基於此，《放大假》的批評理據是以偏概全和脫離實情，也誤導市民覺得90位議員躲懶服務及產生對愛國者治港新選制選出的議員不信任。最後必須聲明，工聯會對其所屬的立法會議員有不成文的嚴格自律要求，暑假大會休會期間必須安排與各業工會和各地區服務處作匯報交流，欲放假離港外遊，必須向工聯會領導層請假，獲批准才許放假。