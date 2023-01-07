中國新任外長秦剛日前喺美國《華盛頓郵報》撰文，指一個健康穩定的中美關係，攸關兩國人民和地球的前途命運，認為中美應該在兩國元首的戰略指引下，尋有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。佢又認為，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，廣闊的地球足夠融合中國和美國各自發展、共同繁榮。

講真，秦剛之論，稍留心世界時事嘅讀者都耳熟能詳，根本冇乜新意，同老美講融合、和平共存、互利共贏，根本係對牛彈琴，甚且係對石頭說教！對牛彈琴還好些，說不定牛也偶爾會擺擺尾，而對石頭說教，天打雷劈睇怕都唔會有反應！

晚清中興大臣曾國藩說過：「信，只不說假話耳，然卻極難，吾輩當從此一字下手。今日說定之話，明日勿因小利而變。」老美言而無信，為了令美國優先，根本冇嘢做唔出，經常因小利而變！當今世界之所以如此紛亂和不確定，究其因，都係美國恃住自己係世界警察，又好打得，好做架樑，於是發動無數戰爭，像阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、利比亞及敍利亞戰爭等，每場戰爭無不死傷枕藉，生靈塗炭，平民百姓死傷無數，兼製造以百萬計嘅難民！依家嘅俄烏之戰，表面上美國冇實際參與，可是一味推波助瀾，背後卯足全力援烏，結果又係製造大量難民！

睇吓美國今日，連選個眾院議長都陷僵局，總統拜登批評令人尷尬，影響國家形象。老朽不禁大笑三聲，老美今日淪落至此，國家基本分裂，兩黨相爭如水溝油！美國唯一強勁嘅係國防軍費世界第一！然而，美國著名歷史學家如提出「修昔底德陷阱」而聞名於世嘅Graham Allison都認為美國外強中乾，不論經濟發展或軍事上，都冇能力真正遏制中國！勸老美從善合作，盞嘥時間！