2023年鄉郊一般選舉在即，村代表選舉、墟鎮街坊代表選舉分別將於本月8日及15日舉行。廉政公署早前透過執法、預防及教育「三管齊下」策略，確保選舉公平、公開和誠實地進行，包括為全港27個鄉事委員會舉辦簡介會，製作各種參考資料，以及製作一套8張的漫畫，簡明地闡述法例重點，包括禁止威逼利誘等不法手段影響選民投票決定、選民必須弄清自己的投票資格方去投票、未獲候選人授權為選舉開支代理人不得為候選人招致選舉開支等。

截至上月28日為止，廉政公署共接獲10宗涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的可追查投訴，主要涉及賄賂選民（6宗）、發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述（3宗）等指控。

在2019年的鄉郊代表選舉中，廉政公署共接獲87宗可追查投訴，當中約40%（38宗）涉及明知自己無權投票卻在選舉中投票的舞弊行為；約25%（22宗）涉及提供利益、飲食或娛樂以換取選票。其他投訴主要涉及候選人沒有按照法例規定提交選舉申報書、發布關於候選人的虛假或具誤導性事實陳述、發布選舉廣告假稱獲得支持，以及未獲候選人授權為其選舉開支代理人而為候選人招致選舉開支等。

謹慎行事勿以身試法

臨近選舉，飲宴聯誼須謹慎！由於鄉郊地區有不同的傳統習俗和禮節，而選舉亦較接近農曆新年舉行，候選人或相關團體於選舉臨近時舉行飲宴或聯誼活動應謹慎行事，遵守法規並顧及公眾的觀感，避免引起賄選的嫌疑。如果有人以賄選、武力或脅迫手段影響他們的投票意向，應向廉署舉報。

切勿以身試法！候選人應：一、切勿藉提供任何利益、飲食或娛樂，作賄選買票；二、切勿以武力或脅迫手段影響選民的投票決定；三、切勿明知某人無權在選舉中投票，卻促請或誘使他在選舉中投票；四、無論候選人屬自動當選、成功或不成功當選，或沒有招致任何選舉開支，亦須準時提交選舉申報書，準確申報所有選舉開支和選舉捐贈，並且附上有關文件。

選民應：一、切勿收受利益、飲食或娛樂，而出賣選票；二、切勿明知本身無權在選舉中投票而去投票；三、新登記及更改資料的選民須弄清選民資格；四、助選人士或支持者不可在未得候選人的書面授權前，隨便為候選人招致選舉開支。

在2012年，退休練馬師簡炳墀被裁定在上水鄉委會選舉中賄選罪成，判囚3個半月，律政司認為刑期過輕，提出加刑申請，上訴庭其後決定將刑期加至入獄12個月。

選舉舞弊是嚴重違法行為，法庭必須嚴懲違法者，以維護選舉公平公正廉潔，並起到阻嚇性作用。選舉必須公平、公開和誠實地進行，任何人不要以身試法，自毀前程。