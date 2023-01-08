香港珠海學院一帶一路碩士班的同學，不少是從事跨境電商貿易，他們把中國內地電商平台的經營模式擴大至東南亞，主要是中國內地的工業產品銷售，但不是像往歐美市場銷售那樣以低價競爭，而是以質量時尚款式的性價比來爭取當地市場。

東南亞市場的吸引力在於新近發展，沒有歐美市場的多年飽和，及當地電商企業的壟斷。東南亞的中產階級正在冒起，沒有歷史因素妨礙電商的發展，線上線下同屬新的消費方式，消費者使用手機和電訊的習慣遠較歐美社會普及，電商的方便性可超越交通運輸的隔阻，跨越省界與國界。即使集中於大中城市，人口規模仍然十分龐大，且是正在擴張，現時進入市場，可在市場今後擴張時近水樓台得利。中國內地電商市場已飽和，競爭劇烈，轉移往中國現時貿易最大夥伴的東南亞，屬前瞻性的發展戰略。

東南亞10國的特殊性，在於各自的宗教語言文化、政治法律體制，以及發展水平迥異，並不像中國內地那樣相對一致的市場環境。不同國家要採取不同的戰略，且當地急速發展，沒有歷史經驗可作參考，只能通過經營實踐來求取適當的市場模式。先行者有風險，但同時若能在實踐中找出方法，在市場競爭有限的環境裏不停試驗，大有機會創出適當的策略，一舉攻陷市場。內地企業在海外有不少這類的成功經驗，一方面是新待開拓、人口眾多、潛力巨大的市場；另一方面是可依傍內地強大的工業生產物流力量，和眾多野心勃勃的創業者，中國跨境電商在東南亞相信幾年內便可有大的成果。

香港與東南亞關係密切，來往方便，實在可發展成為針對東南亞市場的跨境電商國際中心。或許本地企業和創業者心高氣傲，着眼於歐美市場、股市上市，但內地中小電商與創業者可利用香港的地緣、血緣和物流、金融等服務能力，建設成為服務東南亞的電商平台樞紐。香港雖不如新加坡的地理位置，但電商通過網上連接，成為當地的網絡貿易中心。東南亞的電商及相關產業鏈的企業、創業者也可利用香港的平台進入內地，乃至反銷東南亞其他國家，以及走向世界。

與其費大力提升航運，卻難與深圳等競爭，香港倒不如全力建構成網絡地理上的跨境電商國際中心，連接內地、東南亞與世界。