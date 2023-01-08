俄烏之戰打了將近一年，愈打愈狠，愈打武器愈先進，愈打規模愈大，愈打核戰愈逼近，愈打愈最終勝負難分，愈打和談的希望愈渺茫，愈打全世界受到影響愈深。

一般而言，戰爭最終誰勝誰負，以雙方力量對比而論，以力量強的打敗力量弱的。以此觀察，俄烏力量相比，烏克蘭沒得比，然而烏克蘭的背後加上美國，俄羅斯就沒得比；如果再加上歐洲、北約和美國的「世界盟友」，俄羅斯就更沒得比。如此觀察，本來該贏的俄羅斯就該輸。開戰以來，全世界都清楚，俄羅斯是以一國之力對抗美國、歐洲、北約及盟友幾十個國家之力，美國且是超級大國。這樣看，俄羅斯似乎必輸，雙方的力量實在太懸殊。

然而，戰爭勝負絕不是這樣計的。從古至今，以弱勝強不勝枚舉，戰爭勝負並不是簡單的力量對比——軍力、人數、武器、財力、土地面積、盟友多寡決定的，而是涉及無數複雜因素，包括時運和偶然性，包括人的主觀能動性、領袖能力、指揮者能力、進入戰爭狀況時的國家機器運轉能力、民氣、士氣等等。這些因素的總較量，決定了戰爭的最終勝負。

這些因素形成總較量，通常要通過持久戰才能顯現出來、發揮作用，速戰速決就會有利「簡單力量」佔上風的一方。俄烏之戰未能速戰速決，俄羅斯的贏面銳減，陷入被動；美國和北約的先進武器、情報作業以及大量軍援，令烏克蘭由弱變強，俄烏戰場反覆拉鋸，難解難分。在此形勢下，雙方都不會有談判停戰意願，只會加大投入，戰爭升級，重創對手，戰場勝才能在談判桌上勝，達到自己的取勝目的；仗打得愈大，勝利愈多，取勝目標會愈高。

現在，俄烏雙方的戰爭力量因素的總較量，還遠遠沒有釋放出來，還沒有到最後玩命、不惜同歸於盡的時刻，勝負之斷難言矣。不過，說到玩命，普京有可能逼退拜登。