最近有兩件事值得一提，一是英國首相辛偉誠揚言要立法限制罷工，二是台灣當局對港澳在台居民列出9項禁令。英國是所謂的老牌民主國家，台灣也以實行西方民主而沾沾自喜，他們平時開口民主，閉口自由，為何又自打嘴巴？

也難怪英國政客焦躁失態。英國脫歐後本已日暮途窮，經濟長期低迷，通脹不斷惡化，加上俄烏戰爭引發能源危機，可謂五勞七傷，民眾苦不堪言。面對此起彼落的罷工浪潮，政客們束手無策，竟老羞成怒，威脅要立法限制罷工。按照辛偉誠的說法，人民應有罷工的權利，惟必須公平合理，需要與大眾正常生活權利平衡，考慮到國家承受能力並對其負責。這番話冠冕堂皇，無可辯駁，但當初英國政府對香港黑暴可不是這樣說的。他們將無法無天的黑暴形容為爭取民主自由，將窮兇極惡的暴徒包裝成民主義士，這到底是甚麼標準？香港暴徒可以打砸燒搶，英國民眾不可以罷工，這又是甚麼邏輯？

至於台灣當局嚴格限制港澳在台居民一言一行，更是令人瞠目結舌。禁令當中包括不得參加選舉造勢活動或助選活動，不得參與政治性質的公眾活動，例如遊行、抗爭、演說、發放傳單，甚至不得接受媒體訪問，簡直是把港澳居民統統當成嫌疑犯。蔡英文之流曾力撐香港黑暴，為暴徒搖旗吶喊，並聲稱要採取「人道救援行動」。結果呢？她吃了香港人血饅頭而成功連任，香港暴徒卻如廁紙一樣被用完即棄。

這就是政治的骯髒之處，也是西方民主的虛偽本質，香港黃絲暴徒以為到了台灣就可以呼吸「自由空氣」，沒想到換來的卻是比白色恐怖更恐怖的遭遇。他們不能怪別人，只能怪自己頭腦太簡單，連投機政客的謊言也相信，活該！

說穿了，英國也好，台灣也好，並沒有真正的民主自由，一切宣傳都是政客們為了各自利益，為了能夠上台執政而營造的虛假承諾。即使是以「民主燈塔」自居的美國，不同種族、不同膚色的民眾尚且不能獲得公平對待，又怎麼可能真正關心其他國家和地區的民主自由人權？西方在香港煽風點火，策動顏色革命，最終目的是遏制中國，如果有人至今還不明白這個道理，那只能說明他們中西方之毒太深，已經無可救藥。這種人連台灣也呆不住，唯一出路大概就是去英國充當廉價勞工。