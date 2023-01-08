美國新一屆眾議院議長選舉，經過11輪投票都未能當選的共和黨領袖麥卡錫，上周五與拒絕支持自己的保守派達成協議，經歷15輪投票後終於當選。連選個議長都如此拉鋸，在美國史上絕無僅有，民主制度淪為利益集團相爭的工具，不言自明。

不過，美國的沉淪現在還是剛剛開始。儘管總統拜登不斷唱好美國經濟，但事實勝於雄辯，逾三分之二大行預測美國今年經濟將陷入衰退，他們所持理據是這樣的：加息使失業率由去年11月的3.7%升到高於5.5%，意味數百萬美國人將丟掉工作；美國人花掉疫情期間的儲蓄；房市下滑；銀行收緊銀根；需求減弱到近乎傳統上與衰退相關的水準。

聯儲局數據亦顯示，美國人疫情期間的儲蓄最多達到2.3兆美元，現在減至1.2兆美元。德意志銀行分析師預計今年10月就會耗盡，屆時消費者壓力變大，需求將急劇放緩，企業也可能縮減資本支出。美國無限量印鈔、加息將通脹輸出等惡果，即將陸續浮現。

當然，美國從來不會檢討自身問題，永遠只知甩鍋中國。總部設在華盛頓的國際貨幣基金組織（IMF），總裁格奧爾基耶娃直斥，中國放寬防疫政策後，未來數月會出現「叢林大火」般的疫情，對全球經濟帶來負面影響。

將所有問題歸咎於中國是美西方慣常伎倆，好使好用，乾手淨腳，但美國輸出通脹收割全球、拱火俄烏戰爭不肯收手、自身國債纍纍，難道這些都是中國造成的？無錯，中國疫情現在的確處於高峰期，但全世界疫情都有同樣規律，捱多一個月，中國疫情便會回落，社會便能完全復常。所謂「叢林大火」拖累全球經濟，很快便會知道站不站得住腳。