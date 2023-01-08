去年11月，台灣舉行「九合一」地方選舉，執政民進黨遭逢慘敗，情況是多年來罕見的。行政院院長蘇貞昌領軍無方，理應馬上鞠躬下台，但他以留下來收拾局面為由，一直拖延離職，直到今天，這位蘇院長仍然在位，恐怕他還想出了新的點子，讓自己可以一直待下去。

2022年，台灣的政府稅務大豐收，比預期多出了4,500億元新台幣，蘇貞昌盤算之下，便撥出部分金額回饋居民，每人大概可得6,000元新台幣。農曆新年快到，政府又宣布全民派錢，寶島居民滿以為一定是在過年前便可以收到大禮，豈料蘇貞昌卻宣布，須待至3月才可以發還多收的稅款，據說他宣布此事之前，沒有諮詢過總統蔡英文的意見。

「九合一」選舉大敗，蔡英文在罪人榜上位居第一，如今她的民意支持度已大不如前。蘇貞昌在政壇上浸淫已久，深通攻守進退之道，眼見小英勢弱，自然不放她在眼內，便索性我行我素，為自己尋求最佳的生存空間。蘇貞昌的算盤打得忒是精明，他既然宣布了在3月向台灣人派錢，人們總不好在3月前趕他下台吧，即使要他為地方選舉失敗而辭職，也該是3月後的事。

到了3月，台灣人人手捧6,000大元，正喜上眉梢，如果有人到時候提出要將剛派錢的財神爺蘇貞昌趕下台，那豈非是焚琴煮鶴，大殺風景？好，那就由3月起計，再推遲兩個月才研究蘇貞昌的去留吧。然而一旦到了5月，距離2022年11月的「九合一」選舉，足足已有半年時間，此事恐怕早已丟淡，到時候，已沒有多少人仍有興趣去追究敗選責任了。台灣政客就是這般善於盤算，如果他們將同等心思放在理政上，呵呵！台灣恐怕早已成為名副其實的寶島了。