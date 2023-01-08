台灣內政部移民署向在台港澳居民送上2023年「大禮」，發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，即坊間所稱的「九不得」，就連遊行、受訪、做模特兒行騷也在被禁之列，引發一片嘩然，雖然蔡政府隨即將文件下架，辯稱是「誤植」，但已令走佬台灣黃絲黑暴慨嘆搭錯賊船，上了「塔綠班」的當。

要不是上述報道出自標榜「假如自由真有甚麼意義，就是告訴人們他們不想聽的！」之英國媒體，還真讓人以為這是另一則的「太子站死了人」假新聞，皆因民進黨向來喜打出民主、進步的旗號，怎麼到頭來竟向來自港澳的所謂「手足」，頒下既不得參加選舉造勢活動或助選活動，又不可參加抗爭等政治性質公眾活動，就連接受媒體邀請訪問也不准許，要知道這些都觸碰了「時伐黃人」開口閉口民主自由的忌諱，想這班離港遷台人士到頭來竟是自投羅網，當日那句「香港有我們才狗延殘喘」也別說不具自知之明。

套用黃絲黑暴錯字別字成風的「時伐」特色，縱然台灣當局後來「撒回」了「九不得」文件，但所謂「誤植」之說也真是呃鬼食豆腐。要知道這不是將「豬柳蛋」錯誤輸入成「豬柳強」，究竟要在多「誤」的情況下，政府部門才會特意衝着「港澳居民」而來，頒出一條又一條的不得從事活動一覽表呢？這明顯是有備而來，非錯誤為之，只不過外界反響實在太大，有學者甚至質疑蔡政府的法律依據，遂只好託詞抵賴，尋找下台階。

黃絲黑暴，人見人憎，上述文件就是針對這班唯恐天下不亂的爛人，而非向奉公守法、勤勤懇懇建設社會的良好市民開刀。當然，「九不得」竟連不得賣淫、買春也煞有介事的列明，是不是怕了一班「寧做自由×」污染台灣純樸的文青氣息？你猜猜。