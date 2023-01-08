本港公營牙科服務嚴重不足，然而根據現行政策，政府主要只負責進行宣傳教育，並未把牙科納入公營醫療系統之內，一旦牙齒出現問題，不少基層市民及長者或難以負擔私營牙科的高昂費用，只能啞忍牙患，更有部分長者淪為「無牙老苦」。檢視現行牙科政策刻不容緩。

現時衞生署轄下的40間牙科門診中心，每月雖會開放免費牙科街症予大眾，惟名額僅約4,000個，屬杯水車薪，加上取得籌號後亦只限脫牙一隻及止痛，不一定得到全面治療。另外，本港牙醫人口比例低於其他國家及地區，每一萬名市民只有約3.7名牙醫，但當局仍推算牙醫人手將於2040年達致飽和，很可能在估算時，未有把怕貴忌醫、沒有足夠資訊或未有輪候街症等市民的需要，納入需求計算之中，恐低估牙醫人手不足情況。

筆者所屬政黨日前發表《牙科服務發展藍圖暨公營牙科服務政策倡議書》，冀釐定短中長期措施，助走出困局。在短期上，政府可增設能在本地或跨境使用的2,000元長者牙科專項醫療券，簡化並增加非本地培訓牙醫來港執業的許可試，以加快牙醫人才補充，同時善用和增加牙科治療師的編制及職能，加強牙科街症服務。中長期而言，政府應把牙科醫療服務納入常規公營醫療系統，為市民提供牙科護理的安全網，按實際需要為求診者訂定適當的醫療計劃，讓市民的牙齒健康受到政府公營醫療系統應有的基本保障。

牙痛慘過大病，牙患患者不只受到進食不順困擾，更會導致營養不良及造成心理影響，嚴重威脅他們的身心健康和日常生活。期望政府能採納上述建議，盡快展開全面牙科政策檢討，助市民保障牙齒健康。