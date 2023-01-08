廉政公署日前公布，根據一名市民的舉報，經抽絲剝繭的深入調查後，於本月4日展開一項代號為「火網」的反貪行動，破獲涉及10單大維修、涉款逾5億元的樓宇維修工程貪污集團，拘捕49人。案件使用的金字塔貪污手段震驚整個物業管理業界。私人樓宇的大維修工程，蛻變為貪污集團一條龍式跨界別「大圍收」式吸血大水喉。

物業管理業監管局必須從此宗大案中，借鑑廉署調查偵察的反貪經驗，研究貪污集團的犯案手法，提升物業管理防貪反貪水平，教育和提升業界持牌公司和人員的道德操守，更好遏止貪污罪行損害業界良好服務的聲譽，做好物業管理的服務，保障業戶的權益，使居民安居樂業。這宗物業維修貪污大案對現行物業管理條例的執行，是否可以有效防貪反貪、保障業戶，帶來新的挑戰。

從廉署記招介紹初步的案情，可以看到這宗集團式大廈維修貪污大案，有4個新的貪污特徵，真是「道高一尺，魔高一丈」。物業管理業監管局和廉政公署理應攜手研究如何提升防貪反貪的水平、防微杜漸的對策和遏止方法。

特徵一，結成金字塔式物業維修管理龐大集團作案。由建築商操縱多間工程顧問公司、工程承辦商、中介商、物業管理公司，勾結收買業主法團或業主委員會等一條龍式大規模連鎖貪污作案，每個層次可能是多間公司結成貪污大網。特徵二，業主法團或業委會成員埋堆貪污。是次被捕的一個法團主席副主席和過半法團委員受賄，並與物業管理公司合謀貪污。特徵三，貪污集團利用其跨專業界別和專業地位及經營規模大舉圍標，大小通吃。特徵四，合謀貪污作案的手段是先奪管理權和話語權，權錢交換，把法團作搖錢樹，長期控制並從中食利。