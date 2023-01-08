疫慌3年，香港與內地今日起終於分階段落實免檢通關，大家難免有「一元復始，萬象更新」嘅喜悅！呢，睇吓港股全周累計漲達1,210點，以升幅計係1999年之後表現最強勁嘅新年首個星期！此外，受到疫慌、移民潮、加息、俄烏戰事等不利因素夾擊，本港樓市喺2022年大跌近一成半，市場憧憬通關後可為樓市帶來刺激，之不過「通關效應」有多大，市道又可「回春」到乜嘢程度，尚待春節後觀察。

港人預約北上反應熱烈，那是意料中事，畢竟「封關」3年，思鄉情切在所難免，大部分市民搶春節配額，本月18至22日，即農曆年廿七至年初一嘅預約已近爆滿。正如本報指出，通關喜事人人樂見，不過各口岸「迎來硬仗」，尤其落馬洲支綫口岸每日有3.5萬個名額，市民蜂擁北上，係自東鐵綫通車往來金鐘後首次通關內地，加上東鐵綫列車由12卡變9卡，有上水居民擔心東鐵綫人流勢增，影響平日上班上學，仲有春節後恢復讓跨境學童每日從內地返港參與面授課堂。

本報「正論」不忘提出警示：港鐵是本港公共交通命脈，對恢復通關的運力舉足輕重，惟近年港鐵屢有嚴重事故發生，令人信心打了一定折扣。旨哉斯言！港鐵表示，通關後東鐵綫服務時間將會加至4至8分鐘一班列車，並調派百人增援。要言之，港鐵能嚴陣以待，多手準備以應付人潮或突發事件，咁就最好不過喇！

另一個令港人擔心嘅係，通關後確診數字無可避免反彈，加上流感高峰期，本港公立醫院急症室難以負荷。而未通關前港人已在搶藥，高官話不排除立法規管云云。看來，有序通關正正考驗港府嘅執政能力，老朽梗係希望佢哋無驚無險說好香港故事！