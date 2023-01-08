內地通關終於落實，大家可以不用隔離到內地自由活動。有時間當然要返深圳走走，但一查深圳的地鐵，突然感到不知如何乘車，因為整個深圳地鐵的路線圖在過去3年有大幅度的改變；反觀香港這3年，鐵路的服務範圍明顯沒有像深圳般大幅改變。曾幾何時，我們為香港的基建成就感到驕傲，但今日香港基建發展的動力緩慢、新技術引入和應用欠理想，在發展上更經常出現「船頭驚鬼，船尾驚賊」。由亂及治，再由治及興，特區政府需要打破過去發展的亂象，重啟香港基建的動力。

深圳地鐵這3年來新開的包括6號、6號支線、8號、10號、12號、14號、16號以及20號線，而9號和11號機場線也有進一步延伸，預計今年連接深圳灣口岸的13號線也會通車。在地圖上，深圳地鐵向北、向東大幅延伸。而高鐵線路也有所改變，現在深圳北站也有經東莞南（近塘廈）到廣州東站的高鐵動車。

相比之下，香港3年來雖然有沙中綫將馬鐵和西鐵接通，將東鐵延伸至金鐘，但在新界仍有很多鐵路服務和捷運系統的空白區，而且東鐵綫早已出現飽和。過去兩年的施政報告雖然表示會建中鐵綫和港深西部鐵路，但至今仍是一張遠期支票，甚至兌換無期。北環綫已說要建多年，錦上路一段仍是空中樓閣；那麼新建議要建往北部都會區的北環延綫，會不會等到人類可移居月球才建好？

除了基建發展動力不足，香港的基建思維也有待與時俱進。過去廿多年，特區政府交通運輸當局給大家的印象是，他們心中的「大眾交通」就只有重軌鐵路（港鐵）、巴士和專線小巴，對其他交通工具並不重視：輕鐵像是鐵路的附屬，電車、纜車、天星小輪只是一些古董，渡輪似是不得已的存在，它們過去廿年都未有多大的擴展；而單車徑更只是康樂設施，啟德當年設計的單軌車也只是作觀光用途。但與此同時，在內地和其他地區，新的交通系統一直發展，例如廈門的巴士快速交通系統（BRT）、重慶的新式單軌鐵路系統跨山穿樓、新式儲電式有軌和無軌電車等，可惜香港運輸當局過去都束之高閣。

政府早於2014年提出《鐵路發展策略》，擬興建東九龍綫，但一直到上周我們就興建計劃進度約見運輸及物流局，當局才證實計劃以高架無軌捷運形式興建該交通系統，預計東九龍捷運或以輕鐵模式的智軌（ART）或巴士快速交通系統。筆者歡迎政府落實東九龍綫，雖然方案仍有可改善的地方，但畢竟為這個說了快10年的計劃踏出重要的一步。

筆者認為，香港山多平地少，不少屋邨都在山上，社區連接、支幹線連接，我們的大眾交通系統可以有更多發展，也需要有更多的發展。因此，特區政府應該用更多更新的思維，重啟香港基礎交通建設的動力。