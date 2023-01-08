世界視線：金磚五國趨擴展　歐美霸權遭挑戰

俄羅斯外長拉夫羅夫早前聲稱，阿根廷、伊朗及阿爾及利亞希望申請加入「金磚五國」。

印尼駐俄羅斯大使塔瓦雷斯向俄羅斯衞星網表示，印尼目前也在考慮申請加入金磚國家的可能性。俄衞網1月5日引述他說：「我們仍在考慮加入金磚國家的可能性。討論在各部進行，以研究加入金磚國家的所有利弊。之後政府將作出決定。」另外，土耳其、沙特阿拉伯、埃及和阿富汗也有興趣加入；還有哈薩克斯坦、尼加拉瓜、尼日利亞、塞內加爾、泰國和阿聯酋都作考慮。

目前金磚五國擁有全球45%石油及60%天然氣，2021年數字的GDP是24.59兆美元，若阿根廷、伊朗、阿爾及利亞和印尼加入，GDP將增至29.35兆美元，超過美國的23兆美元及兩倍於歐盟的15兆美元，人口由28.8億增至42億，即全球二分之一人口，生產力、市場消費力及貿易都會舉足輕重。

金磚體系和G7的最大分別，是G7及歐盟成員國希望限制化石能源，卻身處能源危機中。相反，擴大了的金磚體系不單止需要，也可得到俄羅斯及伊朗平價能源供應，可自給自足，特別是歐美過去消耗了世界大量平價能源，得到充分發展，如今倒過來希望全球要減碳及提倡碳稅懲罰發展中國家，限制其應用平價化石能源。金磚體系逐漸走上去美元化的道路，加上西方及日本、南韓國債纍纍，2008年至今美元霸權及濫發帶來嚴重問題，歐美如今都對外沒有投資意欲。

美國雖然建立了G7，更有北約軍事和美元霸權，但要面對能源昂貴、氣候惡化、移民及嚴重人口老化等問題。而擴大了的金磚國家則更有活力，德國用14年擴建柏林機場，中國用4年建立世界最大的新機場；中國太陽能及風力發電領先世界；尼加拉瓜計劃建新運河；俄羅斯建向南及東的新油氣管道。所以有專家諷刺說：歐美帶給世界民主自由的訓導，但中國及金磚成員國帶來實質基建及經濟發展，透過「新開發銀行」，惠及成員國和西方以外的世界。

綜觀如今走向擴展的金磚體系，當中除了俄羅斯是帝國殘留，其他都是過往帝國殖民主義及美國霸權主義的受害、被打壓或被操控者，它們的結盟是開啟了歐美霸權逐漸走向終結的道路。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻